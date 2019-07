Salen a la luz unas imágenes inéditas de Alejandro Sanz y Beyoncé cantando juntos hace 17 años

Alejandro Sanz ha revolucionado la red con unas imágenes inéditas con la mismísima Beyoncé.

El cantante ha recordado sus ensayos con la cantante, y con Kelly Rowland y Michelle Williams, para los premios Grammy 2002. En aquella época, las artistas triunfaban con su banda, las Destiny's Child y actuaron en la gala como coristas de Alejandro Sanz, con el tema 'Quisiera Ser'.

En el vídeo, que Sanz describe como "un regalo", podemos observar a una joven Beyoncé cantando en español junto con sus compañeras.

¡Los documentos inéditos son un regalo! Ensayos de los #Grammys en 2002 con @Beyonce @KELLYROWLAND @RealMichelleW

