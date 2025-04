Salen a la venta nuevas entradas para Aitana en el Metropolitano: precios, horario y cómo comprarlas

Aitana puso remedio a sus dos conciertos en el Santiago Bernabéu cambiándolos de fecha y ubicación. Ahora, sus espectáculos se celebrarán en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de julio, algo que ha permitido poner a la venta nuevas entradas a partir de este miércoles 23 de abril.

"Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios, yo solo quería hacer uno porque me parece complicado llenar un estadio y más después de todos los cambios", explicó Aitana en un vídeo. "Es injusto hacer solo uno porque no sé cuántas personas van a querer ver el show y no quiero dejar a nadie fuera. Prefiero jugármela, porque al final me la estoy jugando, a que no se llenen, pero sé que en el fondo vosotros, los que me conocéis, sabéis que he hecho lo máximo posible. No quería no hacer ningún show, me parecía feo cancelar y ya está. No había otra alternativa para esos días en Madrid".

Cuándo y dónde comprar nuevas entradas para Aitana en el Metropolitano

Tal y como informó GTS Management al comunicar el cambio de recinto, "a partir del día 23 de abril se pondrán a la venta nuevas entradas para ambas fechas". Ese día ya ha llegado, y a partir de las 14:00 (a las 13:00 en Canarias) se pueden adquirir localidades para los dos conciertos de Aitana en el Metropolitano a través de la página web de la artista.

Al cambiar el estadio y abandonar la opción del Bernabéu, las nuevas condiciones permiten poner a la venta más entradas, tal y como ocurrió también con Lola Índigo. "La forma del Metropolitano favorece, concretamente, por ser un poquito más redondeada, por eso hemos podido abrir un poquito más de zonas, es más ovalada", explicó la cantante de La reina.

La venta general de nuevas entradas para ver a Aitana en Madrid llega este miércoles a las 14:00 tras un breve período de venta exclusiva entre las 12:00 a las 14:00 para aquellas personas que se inscribieron en la lista de espera. Además, durante esa misma franja horaria, los asistentes han tenido la opción de cambiar su asiento o ascender a una categoría superior, con el respectivo pago por la diferencia de precio.

Precios de las nuevas entradas