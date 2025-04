Aitana celebra Sant Jordi con rosas azules y una carta de amor: "Ser diferente también es especial"

Este 23 de abril se celebra el Día del Libro, y en Cataluña Sant Jordi, una fecha muy especial y simbólica para los catalanes en la que se regalan libros y rosas.

Haciendo honor a sus orígenes, Aitana no ha desaprovechado la ocasión para felicitar la festividad a todos sus seguidores, pero lo ha hecho de una manera muy especial: con un carrusel de imágenes que ilustran cómo ha sido este día durante toda su vida, y con una carta de amor a su ciudad natal, Barcelona.

Una carta de amor a Barcelona

Con mucho sentimiento y nostalgia, la intérprete de los Ángeles ha volcado sus vivencias desde pequeña en una publicación en Instagram. "Hoy es Sant Jordi, y echo mucho de menos Barcelona. Hace años que no paseo por Passeig de Gràcia un 23 de abril, y no me puedo permitir que el año que viene vuelva a pasar. Porque este día es de mis favoritos: el amor y la cultura se abrazan, y todo se llena de libros, rosas e historias bonitas", comienza el bonito texto.

Así, la cantante continúa contando su rutina en Sant Jordi cuando tan solo era una niña: "De pequeña, al llegar del cole, mi padre siempre me esperaba con un libro y una rosa azul (en la última foto del post se ve, eso es en 2013). No era casualidad. Mientras todo el mundo recibía rosas rojas, él me traía una azul. Creo que era su forma de decirme que ser diferente también era especial".

"Lo bonito casi siempre convive con lo difícil"

El azul es el color de su nueva era artística, pero parece que esta tonalidad la ha acompañado en momentos muy sentimentales de su vida. En su carta por el Día del Libro, la artista ha relatado el origen del color de la flor que le regalaba su padre: "La rosa azul no nace así, hay que hacerla posible, y en eso, supongo, me veía. Quizá por eso es mi flor favorita".

"Aunque las rosas azules son mis favoritas todo el año, en Sant Jordi también me hace ilusión recibir y regalar una rosa roja. Por lo que significa, por la historia que hay detrás… y porque, aunque sea la más típica, también es la más pura", añade Aitana. "Tiene algo especial que no cambia. No es solo por cómo se ve, ni por cómo huele. Es por lo que representa: un gesto, un 'me acuerdo de ti', muchas cosas bonitas sin necesidad de decirlas en voz alta. Y también por sus espinas, porque lo bonito casi siempre convive con lo difícil".

Por último, ha felicitado de nuevo Sant Jordi y ha deseado que a todos les regalen un libro, una rosa o un recuerdo bonito en este día tan especial.