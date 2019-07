Sam Smith libera "la reina del baile" que lleva dentro en 'How Do You Sleep?'

Tras anunciarlo en las redes sociales y presentar varios adelantos, Sam Smith lanza 'How Do You Sleep?', su nuevo tema co-escrito por Max Martin, Ilya, que también produce, y Savan Kotecha.

Esta propuesta musical viene acompañada de un sorprendente videoclip, dirigido por Grant Singer, que ha trabajado con artistas como Taylor Swift o Ariana Grande.

A través de las imágenes, el cantante recuerda una etapa mala de su vida, pero consigue sacar "la reina del baile" que lleva dentro, como él mismo ha declarado, y supera los obstáculos.

I have never been this excited for a release. Ah My inner dancing queen is about to come out. You ready? July 19th x pic.twitter.com/4jvkR3kxlM