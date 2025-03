Sebastián Yatra muestra a qué suena 'La Pelirroja', su nueva canción

El cantante Sebastián Yatra puede presumir de estar pasando por un un gran momento laboral y personal. Tras haber llevado a cabo gran actuación en la pasada 64ª edición del Festival de Viña del Mar de Chile, en la que una Gaviota de Plata y otra de Oro, el colombiano ha querido regalar el adelanto oficial de su nueva canción a su seguidores: La Pelirroja.

Yatra hace un alarde de sensibilidad en una canción en la que aborda cómo vive un amor confidencial. De hecho, en una reciente entrevista en Billboard explicaba cuál era el significado de la letra: "La pelirroja representa a esa persona que todos hemos tenido en algún momento que nos gusta, pero esa persona está con alguien más. Siempre está con alguien menos con uno, pero vos tenés esta ilusión y te da largas".

Una canción que, sin duda, se convertirá en una de las favoritas para sus seguidores, que tendrán que esperar hasta el día 20 de marzo para disfrutar del lanzamiento oficial de este nuevo adelanto de su próximo álbum. El autor se encuentra inmerso en la composición de su nuevo trabajo, que ha definido como "un disco muy pop (...) El código del álbum sonórico es como una experiencia celestial".

Sin embargo, parece que a La Pelirroja que canta Yatra no se le puede poner nombre en la realidad, ya que admite que ahora mismo no tiene pareja. "A mí me encanta la vida y ahorita estoy en un momento donde estoy solo, y estoy igual de enamorado de la vida que cuando estoy enamorado. Cada etapa tiene su magia, es como valorar los momentos cuando estás en ellos".

Eso sí, ya confesó que el origen de esta letra se encuentra en la historia de su amigo Jay Kabalan. "Tengo un amigo que vivió una historia con una pelirroja y, de hecho, él tiene una canción que se llama Mi pelirroja. De ahí saqué la inspiración para ponerle el título cuando empecé a hablar en la canción del pelo rojo", confesó.