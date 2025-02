Del estreno de 'Akureyri' a su segunda ruptura: Aitana muestra su relación con Sebastián Yatra en 'Metamorfosis'

"Muy probablemente cuando salga este documental ya no estaremos juntos" es casi con toda seguridad la declaración más fuerte que se le ha escuchado a Aitana en referencia a Sebastián Yatra. Y así lo dice la artista hasta dos veces en Metamorfosis, el documental que estrena este viernes 28 de febrero en Netflix.

Con este proyecto, Aitana deja ver de cerca uno de los romances más perseguidos y comentados entre cantantes. Esta vez, en contra de su modus operandi con la prensa durante toda su carrera, la catalana ha decidido naturalizar su última relación. Y qué mejor manera que a través de su primer docurreality, el cual sigue de cerca la vida de la artista.

Para muestra, un botón: la cantante muestra como nunca antes la segunda etapa de amor que vivió con el colombiano y, a través del primer y segundo episodio de Metamorfosis, podemos observar de cerca cómo era la pareja.

Una unión por Akureyri

Sin entrar en muchos detalles, Aitana muestra su reconciliación con Yatra. No, no expone los motivos de la primera ruptura ni de esta segunda oportunidad, pero le explica a su equipo, estando presente el cantante, que han decidido retomar su relación. Su reunión, al menos física, se debe al estreno de su canción Akureyri, una balada romántica que dio mucho de lo que hablar.

Y las bromas y comentarios sobre su relación abundan en la narración, lo nunca antes visto. Ambos dan pinceladas del tipo de vínculo que mantienen, siempre desde el humor. "Somos los mejores no novios que existen", expresa Yatra entre risas. Pero la declaración más incendiaria sale de la boca de Aitana. "Muy probablemente cuando salga este documental ya no estaremos juntos, que sabemos que Sebastián es solo de un año", dice la artista en pleno ataque de risa y mientras abraza al intérprete de Vagabundo. La cantante hace así referencia a las virales declaraciones del colombiano sobre su dificultad para no ser infiel.

Aitana y Sebastián Yatra en la portada de 'Akureyri' | Aitana

Volviendo a Akureyri, estrenada a mediados de mayo de 2024, ambos cuentan que empezaron a crear la canción cuando estaban juntos, pero que la terminaron estando separados. Pese a ello, querían que el proyecto siguiera adelante, pues en él reflejan mucha verdad. "Es muy loco escribir con tu pareja en una canción lo que te está pasando, no sabes para dónde vas... Si algo hemos tenido siempre es la honestidad", expresa el colombiano en Metamorfosis.

"Nos han megaperseguido [los medios], así que ya", explica Aitana sobre esta decisión, nada menos que cenando en Los Angeles con David Bisbal y Rosanna Zanetti. Ambas parejas son muy amigas, y así lo muestran en dicha velada. Son un apoyo los unos para los otros, sobre todo al otro lado del charco.

Su relación, explicada en palabras y gestos

El cariño entre ambos es innegable: se abrazan, se besan y se los ve cogidos de la mano en el coche. No obstante, ambos viven por y para el trabajo: confiesan que solo se ven por distintas partes del mundo cuando coinciden sus proyectos. Han hecho alguna escapada, pero a veces por trabajo, como Akureyri. Pese a todo eso, Yatra asegura que su lugar favorito con Aitana es la casa de la cantante en Madrid, la cual añora.

En una secuencia, se los ve leyendo sus respectivas agendas para ver cuándo van a volver a coincidir. "Sebas, no quiero estar un mes sin verte, me parece demasiado", dice en un momento Aitana, visiblemente triste. "Es que eso no va a pasar", la tranquiliza él.

En las declaraciones a cámara, Aitana también habla de su relación. "Ojalá siempre esté con Sebastián porque lo quiero muchísimo, pero la vida puede cambiar", apunta la cantante con el corazón abierto. Precisamente por este pensamiento siente que no debe decir nada a la prensa: "No tiene sentido dar explicaciones porque todo cambia muchísimo".

Sebastián Yatra, muy importante en su familia

Aunque guarda con recelo los motivos de su ruptura con Yatra, en el documental la cantante deja ver el peso que tenía el cantante en su vida al contar la reacción de su padre cuando cortaron por primera vez: "Cuando lo dejamos, a mi padre se le cayó el mundo". Cosme le pidió a su hija que no le presentara a ningún novio más, que no le apetecía conocer a nadie que estuviera con ella. Pero Aitana lo mira desde un lado mucho más racional: "Es algo que puede pasar y pasará, porque somos muy jóvenes".

Con Sebastián, pese a la distancia, Aitana compartía muchas cosas: lo llamaba para mostrarle nueva música, le preguntaba su opinión acerca de ciertas decisiones, él la acompañaba en algunos conciertos y, además, el colombiano fue el que la inició en la astrología presentándole a su astróloga, que se vuelve la asesora de Aitana.

Una ruptura también visible

En el episodio cinco de Metamorfosis, la protagonista ya no está con el artista colombiano, y recuerda aquello que le dijo de que cortarían antes del lanzamiento del documental. Desvela que la decisión se tomó antes del último concierto en su gira de festivales y, aunque ella quería anunciarlo sobre el escenario, su equipo le recomendó que no lo hiciera.

Finalmente, lanzó un mensaje donde camufló la ruptura, justo antes de cantar Akureyri: "En la vida, a veces, pasamos buenos momentos, pasamos peores momentos... Y al final de eso va Akureyri. Hay personas, hay cosas y momentos que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble... Pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera".

En aquel viaje a Ibiza en el verano de 2024, la cantante expresó que llevaba como podía la ruptura, pese a lo que podían decir de ella por estar pasándoselo bien en Ibiza. Asimismo, junto a sus amigas cuenta que llevaba desde los 17 años sin estar sin pareja en verano.

La cantante también da algunos detalles de cómo actúa tras terminar una relación: "Nunca he borrado una foto con un ex mío, me pongo a veces las camisetas para dormir, pero no lo hago aposta, lo hago porque son cómodas, no me pongo a pensar".

La canción 6 de febrero es por Yatra

Por otro lado, Aitana se abre en lo que respecta a sus procesos creativos, y a veces en las canciones retrata su propia experiencia, aunque no todo lo que escribe es sobre su vida: hay cosas que sí y otras "las hace mucho más grandes". En la creación de 6 de febrero Aitana deja caer que va por su ruptura con Sebastián Yatra. Ella quería escribir "Maldito, me dejaste tú primero", pero se decantó por "me olvidaste tú primero".

Para ella, esta canción, aún inédita, habla del duelo tras la ruptura: "No vuelvas a mí cuando no estés bien porque yo tampoco lo estoy, sigo enamorada. Es la canción del proceso, de la rabia, de la sanación".

"No sé si me voy a volver a enamorar, pero me hace muy feliz pensar que ya me he enamorado. No me da nostalgia, pero ahora mismo he estado llena de amor y estoy bien, batería recargada", expresa Aitana en el docurreality, emocionada con esta reflexión. Y es que l artista deja claro que le da miedo la soledad, y que siempre tiene pareja.

Tras su ruptura con Yatra, se ha enfrentado a un periodo sola, sanador, y así lo transmite con Metamorfosis.