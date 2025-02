"Se le cayó el mundo": la emotiva reacción del padre de Aitana cuando cortó con Sebastián Yatra

Aitana acaba de estrenar su esperado documental, Metamorfosis, un proyecto en el que la cantante muestra todo lo que no se ve sobre su vida.

Tanto es así que la artista ha revolucionado a los fans al contar cosas verdaderamente íntimas. Por ejemplo, se ha abierto en canal para mostrar cómo era su relación con Sebastián Yatra, que en documental está muy presente por el estreno de Akureyri.

Y sobre este tema la cantante incide mucho en el primer episodio del docurreality. De hecho, habla de la reconciliación con el colombiano, quien comparte con ella el estreno de su colaboración conjunta. Pero, además, Aitana muestra lo importante que era su pareja para su familia.

En Metamorfosis los espectadores pueden ver cómo se emocionaron los padres de la cantante, Belén y Cosme, al escuchar por primera vez Akureyri. Especialmente fue el padre de la artista quien rompió a llorar al escuchar el tema. "Es muy bonito, precioso. Es lo más bonito que has hecho", dice Cosme, entre carraspeos por la emoción.

Durante este primer episodio, Aitana insiste en que Yatra y ella empezaron a crear su colaboración cuando estaban juntos, pero terminaron el tema cuando ya estaban separados. Luego volvieron, y vivieron el uno junto al otro el estreno. Y toda esta historia su padre la vivió intensamente.

"Cuando lo dejamos, mi padre, Dios mío de mi vida, se le cayó el mundo. Sabía que podía pasar, porque somos muy jóvenes y nos puede pasar más veces", explica Aitana en Metamorfosis.

Por esta misma línea, detalla lo que le dijo su padre tras su ruptura con Yatra: "Me dijo: 'No quiero que me presentes a ningún chico más, ¿vale? No me apetece'. Perfecto, qué fácil me lo estaba poniendo".

"En enero, cuando grabamos la canción ya no estábamos juntos. Se la pasé a mi padre y lloró un montón con la canción", expresa Aitana, demostrando la gran unión que tenía su familia con Sebastián Yatra.