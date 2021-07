Seis libros que todos los amantes de la música deberían leer

Michael Jackson: la historia detrás de sus 263 canciones y 41 videoclips

Qué mejor manera que revivir todas las canciones del rey del pop que con un libro como este. Con Michael Jackson: La historia detrás de sus 263 canciones y 41 videoclips, de Richard Lecocq y Cristina Rodríguez Fischer viajamos a los primeros éxitos de los Jackson Five, una de sus etapas más recordadas, su consagración como el rey, hasta llegar a las canciones póstumas, publicadas una vez que Michael falleciera. El libro es un voluminoso tomo con muchísimo material extra, un must si os gusta el pop o, simplemente, sois seguidores de Michael Jackson. Además, el libro contiene análisis y un buen montón de curiosidades sobre el significado de sus canciones, así como del proceso de rodaje de muchos de sus videoclips y, por supuesto, todos los entresijos de Thriller están aquí.

Michael Jackson: la historia detrás de sus 263 canciones y 41 videoclips es un libro para repasar cada tanto y no para devorar de un atracón. Lectura ideal para acompañar las tardes de playa.

El cantante estadounidense Michael Jackson durante un concierto // EFE

1000 Records Covers

Este libro es un clásico para los melómanos: 1000 Records Covers, porque ¿qué es más representativo que las portadas de los vinilos? Las más icónicas, maravillosas y recordadas portadas de los discos que nos han fascinado durante tantísimo tiempo. Este es volumen para mirar y paladear cuantas veces queramos. La obra recoge las mejores portadas de los años 60, 70, 80 y 90. De modo que, ya lo sabéis, habrá que apelar al factor nostalgia sí o sí. Entre la lista encontramos a Simon & Garfunkel, L.S.D., Oasis, The Cranberries y muchísimos grupos y músicos. Este es un libro del que no os vais a cansar de mirar de tanto en tanto.

Jim Morrison. Cuando la música acabe apaga las luces

Este año se cumple el cincuenta aniversario de la muerte del rey lagarto, el inigualable Jim Morrison y el libro Jim Morrison. Cuando la música acabe apaga las luces, de Alberto Manzano se convierte en la propuesta más sugerente de los últimos años para conocer la vida de una de las leyendas del rock.

El libro está formado por doce capítulos, fotografías y todo el material necesario para vivir la experiencia de este viaje. Biografías y obras sobre la vida de Morrison hay muchísimas, pero esta tiene algo especial. El periodista musical aporta ese amor por el músico, ese gusto refinado por la poesía y la literatura que ya dejó constancia en otros trabajos que realizó sobre la figura del escritor Charles Bukowski y el mito, Bob Dylan. Alberto Manzano nos ayuda a entender, desde un nuevo punto de vista, los poemas de Jim Morrison y su obra musical hasta, como decía el rey lagarto, When The Music Overs, entonces sí apaga las luces. Reinterpretar The End, Moonlight Drive o Light My Fire, una y otra vez, no tiene precio.

El fantasma de la Ópera

Uno de los clásicos que siempre están arriba de la estantería y que no todos se acercan. Quizá su historia sea más conocida por la cantidad de representaciones teatrales, así como adaptaciones cinematográficas. La más popular puede que sea la cinta de 2004, dirigida por Joel Schumacher, interpretada por Gerard Butler, Emmy Rossum y un jovencísimo Patrick Wilson. No obstante, El fantasma de la ópera es una novela gótica, escrita por Gastón Leroux en 1910. La historia está ambientada en el siglo XIX y cuenta cómo una criatura deforme intenta llamar la atención de una joven vocalista de la Ópera de París, de la que se enamora perdidamente. El relato cuenta con las dosis suficientes de terror, misterio y romance para enganchar a cualquier lector.

Réquiem para el jefe final. Antología de la música en los videojuegos

Héroes de papel nos ofrece un libro necesario para el género y una verdadera joya para todos los que disfruten de las bandas sonoras de los videojuegos. Edgar S. Fuentes construye un repaso completísimo a la historia de la industria y a las melodías de las aventuras más emblemáticas de todos los tiempos. La construcción de las bandas sonoras, los músicos detrás de las pantallas, las diferentes etapas, todo tiene cabida aquí. Probablemente estemos ante el libro que mejor ilustra la magia de las bandas sonoras. ¿Por qué la música para un arcade o un juego de consola suena diferente? ¿A qué se debe que la composición de una melodía suene más electrónica y otras sean más instrumentales? ¿Acaso creéis que es fortuito? El libro desentraña todos los secretos musicales que os podáis imaginar y mucho más. Réquiem para el jefe final. Antología de la música para videojuegos es otro de esos libros ideales para acercarse en esta época del año, porque tampoco es para leer de un atracón, más bien, recomendaría su lectura con calma y pausa, de tarde en tarde, con el sol de fondo. Desde Zelda, Castlevania o Mortal Kombat. Son tantos los personajes que desfilan por sus páginas que identificaremos a más de uno, seamos o no seguidores del gaming.

Star Wars: la música

John Williams ha contribuido como pocos han hecho a la historia del cine, un espacio reservado para genios como Hans Zimmer (responsable de Batman v Superman, El príncipe de Egipto y Gladiator, entre otras) o Ennio Morricone (El bueno, el feo y el malo o Cinema Paradiso). John Williams nos dejó las partituras inmortales de Jurassic Park e Indiana Jones y, por supuesto, de Star Wars.

Star Wars: la música es un libro que analiza a fondo la intrahistoria de cada pieza sonora creada para la saga galáctica de George Lucas. Darth Vader, Luke Skywalker, Leia y Han Solo nunca hubieran sido lo que son sin el talento musical de John Williams.