Selena Gómez publica por sorpresa 'Scared of Loving You' y pone fecha a su disco 'I Said I Love You First'

Selena Gómez ha tenido un regalo especial para sus fans aprovechando una fecha tan especial como San Valentín. La cantante ha lanzado por sorpresa Scared of Loving You, un adelanto de su próximo gran proyecto musical, el álbum I Said I Love You First, el cuál ha creado en colaboración con su prometido, el productor estadounidense Benny Blanco.

"Siempre os engaño", ha escrito en la publicación de Instagram en la que ha anunciado su nueva música, en referencia a los recientes comentarios en los que ha insinuado, incluso, su retirada del ámbito musical.

"Mi nuevo álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @bennyblanco, sale el 21 de marzo", ha explicado, poniendo fecha a su esperado nuevo disco tras la publicación de Rare en 2020, su último proyecto de larga duración. Un post que la autora ha decidido acompañar con una serie de románticas escenas junto a su prometido.

Una gran noticia para la joven artista, que durante los últimos días había manifestado su descontento con las decisiones del Gobierno de Estados Unidos de deportar la población migrante sin regularizar con un vídeo en el que aparecía llorando amargamente.

Además, este nuevo álbum supone otra noticia positiva en el ámbito artístico para una de las protagonistas de Emilia Pérez, la multinominada película-musical de cara a los Premios Oscar de 2025 que se ha visto empañada por los polémicos tuits de Karla Sofía Gascón, la actriz española cuyos mensajes antiguos en la red social han generado una agria polémica.