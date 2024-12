La historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco: cuánto llevan y cómo se conocieron

Selena Gomez se casa, y lo hará con Benny Blanco, quien le ha pedido matrimonio en un romántico y sencillo pícnic. La cantante y actriz expresó su emoción a través de redes sociales, donde lució su precioso anillo. "Para siempre comienza ahora...", escribió, emocionada por el siguiente paso.

La noticia revolucionó las redes sociales, y más teniendo en cuenta que Selena Gomez cuenta con más de 423 millones de seguidores en Instagram, siendo la mujer más famosa de la plataforma.

Poco se conoce sobre cuándo se darán el 'sí, quiero', pero lo que sí podemos hacer es echar la vista atrás hasta los inicios en el amor de los artistas, que se acaban de comprometer.

Tan solo hace un año, el 14 de diciembre, era Selena Gomez quien confirmaba ante los rumores que sí, estaba saliendo con el rapero, DJ y productor musical estadounidense. Y también lo anunció a través de redes sociales, donde en un carrusel de fotos de su paso por Nueva York, la empresaria mostró varias instantáneas abrazando a Blanco.

Sin embargo, la foto que marcó un antes y un después fue la que mostró a ambos dándose un beso, visiblemente muy felices. Desde ese momento, los artistas se han acompañado en eventos públicos el uno al otro, y han mostrado su apoyo ante las cámaras.

Ahora, aproximadamente un año después, han sellado su amor con un anillo de compromiso.

Se conocían desde hacía 10 años

Sin embargo, Selena y Benny se conocían desde mucho antes de empezar a salir. La pareja tuvo su primer encuentro hace más de una década gracias a coincidir en la música.

Y es que Benny trabajó codo a codo con la actriz de Emilia Pérez en las canciones Same Old Love y Kill 'Em with Kindness, del disco Revival. En esos momentos el corazón de Gomez estaba intermitentemente ocupado por Justin Bieber, artista que también ha trabajado junto al DJ.

El estudio volvió a unir a ambos en 2019, concretamente en el videoclip de I Can't Get Enough. Allí, el productor apareció vestido con un disfraz de oso. Cuatro años después, trabajaron juntos en Single Moon, momento en el que parece que saltó la chispa entre ellos.

Los comienzos de la relación

Tras este trabajo juntos, Selena, que había notado la química entre ellos, se lanzó y le invitó a cenar. Sin embargo, Benny aceptó, pero sin conocer el verdadero propósito de esa cita. No obstante, antes de la cena, le pidió que le acompañara a un evento con amigos. Fue durante ese día cuando ella le dejó caer su propósito. "¿Qué? ¿Estamos en una cita?", expresó él, confundido.

Dos días después se dieron su primer beso, y esta vez fue el músico quien se lanzó, entendiendo ya que a ella le gustaba. A partir de ahí fue teniendo cada vez más presencia en la vida de Selena. De hecho, fue uno de los invitados de la gala benéfica que fundó la cantante, Rare Impact Fund, en octubre 2023. Tan solo dos meses después, ella ya lucía un anillo con la letra 'B' y un pequeño diamante.

El partido de Los Angeles Lakers, la noche de los Globos de Oro, la ceremonia de los Premios Emmy, el Día de San Valentín... Son algunas de las ocasiones donde la pareja ha expresado públicamente su amor.

Sus 'hobbies' en común

Además de amar la música, a Blanco y a Gomez los une su gusto por la cocina. Ella ha dejado claro que las recetas son su pasión al ser la protagonista de Selena + Chef, mientras que él publicó un libro de cocina, Open Wide.