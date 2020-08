Selena Gomez confirma su colaboración con BLANKPINK, que se estrenará a finales de agosto

El fandom de Selena Gomez y BLACKPINK está dando saltos de alegría después de que la primera confirme una colaboración musical con el grupo de K-Pop.

"¡Estoy tan emocionada de anunciar que BLACKPINK y yo tenemos una nueva canción que saldrá el 28 de agosto!", escribía en redes sociales junto a una imagen y el enlace a la pre-reserva.

Poco después la propia girlband hacía lo propio en sus redes sociales convirtiendo esta nueva colaboración en lo más comentado en Twitter.

Esta canción sera el nuevo single de BLACKPINK tras el éxito de 'How you like that', el primer avance del que será su próximo álbum tras Kill This Love.

'How you like that' batió el récord en Youtube de vídeo más visto en sus primeras 24 horas y también se ha convertido en el más visto de la música K-Pop, con más de 414 billones de reproducciones.

Para Selena Gomez, este no será el único estreno el 28 de agosto. Poco antes de anunciar su colaboración con BLACKPINK, daba otra gran noticia en sus redes sociales: "Estoy muy emocionada de poder compartir el avance del evento This Is The Year en mi canal oficial de YouTube y haceros saber que David y yo haremos una premiere en directo el 28 de agosto presentada por Charli D'Amelio y Dixie d'Amelio. ¡No puedo esperar para ver la película con todos vosotros! 🍿💫".

This Is The Year es el título de esta película en la que Selena ha estado trabajando con David Hernie. Toda una delicia para los más nostálgicos ya que ambos protagonizaron la serie Los magos de Waverly Place, desde 2007 a 2012.