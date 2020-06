BLACKPINK rompe récords con el estreno de 'How You Like That'

La girlband surcoreana más internacional estrena nuevo single. Las chicas de BLACKPINK han superado la barrera de los 100 millones de visualizaciones solo 48 horas después de estrenar el videoclip de su último tema, 'How You Like That'.

El tema, producido por Teddy y escrito por Teddy, R. Tee, 24 y Danny Chung, llega con un videoclip con diferentes escenarios, coreografías y sobre todo mucho color.

Pocas horas después del estreno, las cuatro chicas se subían al escenario de The Tonigh Show para presentar el tema en directo en la NBC. El presentador Jimmy Fallon aseguró que "fenómeno ni siquiera es la palabra" para describir el éxito de estas cuatro chicas. "Es necesario inventar una nueva palabra para este grupo", exclamó al presentarlas desde su casa.

Las chicas de BLACKPINK debutaron en el año 2016 con el tema 'Square One'. Fueron las primeras kpopers en actuar en el Coachella, uno de los mayores festivales de Estados Unidos.