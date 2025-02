Selena Gomez desvela su colaboración con Gracie Abrams, 'Call Me When You Breakup'

Hace tan solo unas horas empezaban los rumores de una posible colaboración de Selena Gomez y Gracie Abrams, pero ya se encargado la también actriz en confirmarlo.

Sí, Gomez y Abrams cantan juntos en una canción que parece que formará parte del álbum de Selena I Said I Love You First, producido por su prometido, Benny Blanco.

La cantante de Lose You to Love Me no se ha cortado ni un pelo y al puro estilo de su reciente estreno sorpresa, Scared of Loving You, ha compartido con sus seguidores un fragmento de su próxima canción.

La colaboración lleva por nombre Call Me When You Breakup. Y, además de cantarla Selena en redes sociales, la ha mostrado en un evento, dejando a relucir la voz de su compañera en el tema.

La cantante no ha desvelado cuándo se estrenará esta canción, pero parece que será más pronto que tarde. De momento los fans de ambas no han parado de reaccionar en redes sociales sobre este featuring de altura.