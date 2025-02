Selena Gómez y Gracie Abrams publican un vídeo que desata rumores de colaboración

Selena Gómez tuvo un regalo especial para sus fans el pasado día de San Valentín. La cantante lanzó por sorpresa Scared of Loving You, un adelanto de su próximo gran proyecto musical junto a su prometido, el productor Benny Blanco, el álbum I Said I Love You First.

Un estreno que ha entusiasmado a los seguidores de la cantante y actriz, que estaban deseosos de escuchar nueva música de su diva después de años volcada en su faceta interpretativa, cosechando grandes resultados como sus nominaciones en diversos premios y festivales por su papel en Emilia Pérez.

Este nuevo disco tiene previsto su lanzamiento el próximo 21 de marzo, pero ni Selena Gómez ni Benny Blanco están dispuestos a dejar pasar el entusiasmo que han generado desde la publicación de Scared of Loving You y han publicado un enigmático vídeo en las redes sociales del productor en el que han invitado a Gracie Abrams.

"umm... hola???", se pregunta un confundido Benny Blanco cuando observa a Selena Gómez y Gracie Abrams en lo que todo indica que es su cama, donde se rodó el lyric video de la canción antes mencionada.

Una publicación que rápidamente ha despertado las teorías acerca de la inclusión de Gracie Abrams en I Said I Love You First colaborando en algunas de las canciones del proyecto.

De hecho, muchos usuarios de redes sociales ya comenzaron a expandir esta teoría cuando las propias protagonistas comenzaron a interaccionar en las storiesde Instagram de sus perfiles oficiales, demostrando que les une una gran sintonía y admiración profesional.