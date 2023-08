Selena Gomez tuvo que luchar duro para quedarse con la canción 'Who Says': "Lloré porque la amaba mucho"

Selena Gomez, sobre 'Who Says': "Lloré porque la amaba mucho" | YouTube

Who Says no nació como una canción de Selena Gomez. Hubo un momento en que los productores del tema pensaron en otro artista para cantarlo, y en ese momento Selena Gomez tuvo que luchar duro para quedarse con él.

"Yo estaba trabajando con Disney en ese momento y le estaban dando la canción a otro artista. Lloré porque amaba mucho la canción. Básicamente le dije a mi sello: 'Siento que mis fans son jóvenes y la necesitan... Creo que mis fans realmente la necesitan'... Me encantaba esa canción y me ha acompañado toda mi carrera. A día de hoy, la necesito escuchar", ha contado la artista en el SIGNAL 2023 Customer & Developer Conference.

La también productora ha contado en ocasiones anteriores que esta canción fue clave en su carrera. En el momento en que llegó a sus manos no tenía ganas de sacar un nuevo disco, pero al escuchar todo cambió. "Pensé que era impresionante, me inspiró completamente", contó en otra entrevista sobre el primer single de When the Sun Goes Down (2011).

Selena Gomez ha contado también que cada vez que escucha Who Says se siente "mucho mejor" y define el tema como dulce y divertido.

De qué habla la letra de 'Who Says'

Más allá de la parte musical, Who Says es una canción clave por el mensaje que lanza a los más jóvenes. Selena Gomez lanzó la canción cuando aún tenía 19 años y su público era incluso menor que ella.

"Esta canción representa los momentos del día en que nos sentimos inseguros o que no somos lo suficientemente buenos. Espero que la canción inspire a mis fans para que recuerden quiénes son en el fondo", dijo la cantante sobre el mensaje del tema.

La cantante destacó en otra entrevista su mensaje positivo: "Tiene mucho de corazón y eso me inspiró cuando lo escuché. Priscilla Renne, quien escribió la canción, me contó la historia que le sirvió de inspiración".

Esa historia tiene de protagonista al presidente Obama. "Cuando fue elegido como nuestro presidente, fue una gran noticia. Le preguntaron a un niño lo que significaba para él que Obama fuese presidente y él miró a la cámara y dijo: 'Significa que puedo ser presidente algún día'. Cuando ella me contó esa historia, me hizo reflexionar sobre mis fans y sobre cuando me dicen que quieren ser cantantes o estar en canal de Disney", explicó.

Who Says se incluyó inicialmente en el disco When the Sun Goes Down (2011) y después apareció en los álbumes recopilatorios de éxitos Ultimate Pop Princesses, Kidz Bop 20 y Radio Disney Jams: 15th B-Day Edition.​ En 2014, Selena Gomez incluyó la canción en su primer álbum de grandes éxitos y último lanzamiento con Hollywood Records, For You.