Setlist de Laura Pausini para su gira en español: las canciones de sus conciertos en 2026
Laura Pausini comienza este 27 de marzo su gira en español Yo Canto World Tour con un repertorio de ensueño, pues la italiana ha preparado un setlist de 45 canciones con temas propios y versiones de otros artistas.
Laura Pausini publica su disco de versiones con un importante mensaje: "Haz música, no la guerra"
Laura Pausini está lista para presentar en directo su disco YO CANTO 2, cuya gira en español comienza este viernes 27 de marzo en el Navarra Arena de Pamplona.
"Hasta el 6 de junio, estaremos cantando en España, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Rep. Dominicana, Puerto Rico y... Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Toronto y Nueva York", escribió en redes sociales la italiana. Dentro de nuestro país, actuará en Pamplona, Tenerife, Barcelona, Valencia y Madrid.
"Esta parte de la gira será toda en español y tendrá un escenario hecho y pensado para el repertorio en español", añadió Laura Pausini, que quiso compartir con antelación la lista de canciones que interpretará durante estos conciertos. En total, son 45 composiciones, entre las que se incluyen temas propios y versiones de otros artistas.
Lista de canciones de Laura Pausini para su gira en español
A continuación, presentamos el repertorio completo de Laura Pausini para Yo Canto World Tour con las canciones en orden alfabético:
- Amores extraños
- Antología (cover de Shakira)
- Bachata rosa (cover de Juan Luis Guerra)
- Bienvenido
- Como si no nos hubiéramos amado
- Cuando nacen amores (cover de Ricardo Montaner)
- Cuando nadie me ve (cover de Alejandro Sanz)
- Durar
- El patio (cover de Pablo López)
- El primer paso en la luna
- El talismán (cover de Rosana)
- Emergencia de amor
- En ausencia de ti
- En cambio no
- Entre sobras y sobras me faltas (cover de Antonio Orozco)
- Entre tú y mil mares
- Escucha a tu corazón
- Eso y más (cover de Joan Sebastian)
- Gente
- Gracias a la vida (cover de Violeta Parra)
- Hasta la raíz (cover de Natalia Ladourcade)
- Hijo de la luna (cover de Mecano)
- Hoy (cover de Gian Marco)
- Inolvidable
- La isla bonita (cover de Madonna)
- Las cosas que vives
- La soledad
- La vida es un carnaval (cover de Celia Cruz)
- Livin' la vida loca (cover de Ricky Martin)
- Mariposa tecknicolor (cover de Fito Páez)
- Mi historia entre tus dedos (cover de Gianluca Grignani)
- No soy una señora (cover de María José)
- Oye mi canto (cover de Gloria Estefan)
- Pausa (cover de Izal)
- ¿Porqué te vas? (cover de Jeanette)
- Primavera anticipada
- Se fue
- Similares
- Surrender
- Turista (cover de Bad Bunny)
- Verdades a medias
- Víveme
- Volveré junto a ti
- Y mi banda toca el rock (cover de Ivano Fossati)
- Yo canto (cover de Riccardo Cocciante)