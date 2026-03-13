Laura Pausini publica su disco de versiones con un importante mensaje: "Haz música, no la guerra"

Laura Pausini lanza este viernes 13 de marzo su nuevo álbum YO CANTO 2, el cual incluye 21 canciones en su versión deluxe donde versiona canciones míticas de artistas tan variados como Mecano, Izal, Shakira, Jeanette, Alejandro Sanz, Rosana, Bad Bunny o Pablo López.

La historia del disco esconde un significado muy pronfudo, pues la italiana ha acompañado el estreno con una larga reflexión que resume en cinco palabras: "Haz música, no la guerra".

"El segundo capítulo de YO CANTO llega 20 años después del primero. Esta vez, dedicado a algunas de las canciones que más he amado de artistas españoles, latinoamericanos y americanos. 20 años en los que hemos cambiado, crecido y vuelto a enamorar de la música. Hoy, igual que en aquel momento, mi única motivación y razón para rendir tributo a una canción, a su autor o a quien la interpreta es: el amor", empieza diciendo.

"Yo creo en las canciones. Creo en la música"

Para Laura Pausini, los artistas cantan para convertirse "en la voz de un sentimiento poderoso": "En este álbum, me siento como Juana de Arco (sin armadura… ¡pero con un micrófono en la mano!), porque cuando la música me llama, yo respondo. Estoy lista para defender sin miedo todo lo que amo. La música debe ser protegida por quienes viven por ella. Porque puede ser acusada, juzgada, malinterpretada o subestimada. Pero nosotros, los artistas, estamos aquí para protegerla. Somos un ejército desarmado, armado solo con la belleza del arte, que sigue siendo el arma más revolucionaria de todas", añade.

Así, tras compartir un verso del poeta musical Rumi —"Más allá de las ideas del bien y del mal / hay un campo / Allí te encontraré"—, Pausini hace referencia a las críticas: "La vida te lleva a descubrir muchas cosas… algunas hermosas, otras difíciles de aceptar. Palabras y juicios que no reflejan quién eres y que te hieren profundamente. Y cuando te das cuenta de que tienes que defenderte, duele, pero tienes que hacerlo. Encontrando una manera de hacerlo sin herir a quienes te hirieron. Yo lo hago a través de la música".

Tracklist de 'YO CANTO 2'

1. OYE MI CANTO con Richaelio (Gloria Estefan - Cuba/USA - 1989)

con Richaelio (Gloria Estefan - Cuba/USA - 1989) 2. HIJO DE LA LUNA (Mecano - España - 1986)

(Mecano - España - 1986) 3. MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS (Gianluca Grignani - Italia - 1995)

(Gianluca Grignani - Italia - 1995) 4. HASTA LA RAÍZ (Natalia Lafourcade - México - 2015)

(Natalia Lafourcade - México - 2015) 5. BACHATA ROSA (Juan Luis Guerra - Santo Domingo - 1990)

(Juan Luis Guerra - Santo Domingo - 1990) 6. GRACIAS A LA VIDA con Nahuel Pennisi (Violeta Parra - Chile - 1966)

con Nahuel Pennisi (Violeta Parra - Chile - 1966) 7. MARIPOSA TECKNICOLOR (Fito Páez - Argentina - 1994)

(Fito Páez - Argentina - 1994) 8 PAUSA con Mikel Izal (Izal - España - 2018)

con Mikel Izal (Izal - España - 2018) 9. ANTOLOGÍA (Shakira - Columbia - 1995)

(Shakira - Columbia - 1995) 10. ¿PORQUÉ TE VAS? (Jeanette - España - 1974)

(Jeanette - España - 1974) 11. CUANDO NADIE ME VE (Alejandro Sanz - España - 2000)

(Alejandro Sanz - España - 2000) 12. ESO Y MÁS con Yami Safdie (Joan Sebastian - México - 2006)

con Yami Safdie (Joan Sebastian - México - 2006) 13. HOY (Gian Marco - Perú - 2003)

(Gian Marco - Perú - 2003) 14. EL TALISMÁN (Rosana - España - 1996)

(Rosana - España - 1996) 15. TURISTA (Bad Bunny - Puerto Rico - 2025)

(Bad Bunny - Puerto Rico - 2025) 16. LIVIN' LA VIDA LOCA (SPANGLISH VERSION) (Ricky Martin - Puerto Rico - 1999)

(Ricky Martin - Puerto Rico - 1999) 17. CUANDO NACEN AMORES con Ricardo Montaner (Ricardo Montaner - Venezuela - 1992)

con Ricardo Montaner (Ricardo Montaner - Venezuela - 1992) 18. EL PATIO (Pablo López - España - 2017)

Deluxe