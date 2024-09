Quién es Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park

Linkin Park vuelve a lo grande.

Después de haberse disuelto en 2017, la banda regresa al panorama del rock con Mike Shinoda, Joe Hahn, Colin Brittain, Brad Delson, Dave Farrell, pero también con una nueva vocalista, Emily Armstrong.

La cantante se ha unido a la banda y a dos voces ya han lanzado el primer tema de esta nueva etapa, The Emptiness Machine. Pero, ¿quién es esta cantante?

Emily Armstrong, nacida en 1986, es una artista americana que intercala la disciplina de cantar con la de componer.

Desde que tenía 15 años sabía que quería formar parte de una banda de rock, por lo que abandonó la escuela y cogió una guitarra para lograr su sueño. A día de hoy, sigue siendo lo que más le motiva en la vida.

Fue en 2002 cuando la artista empezó a tocar con la guitarrista Siouxsie Medley por sus gustos musicales similares y en 2005 fundó Dead Sara, grupo en el que era vocalista y guitarrista, y con el que rápidamente salió de gira.

Armstrong dio un pasito más y fundó su propio sello discográfico en 2010, Pocket Kid Records, bajo el que debutó con el álbum Dead Sara dos años después. Fue un proyecto de rock independiente que le permitió tocar como telonera con la banda para artistas de la talla de Muse.

A este disco le siguió Pleasure to Meet You y posteriormente un EP de versiones, Covers, formado por temas de artistas que los inspiraban, como Nirvana, Patti Smith y Rage Against the Machine.

Este 5 de septiembre Armstrong se ha unido oficialmente a Linkin Park, banda con la que ya ha lanzado el tema The Emptiness Machine y, además, ya han tocado en directo.

Dicha canción y otras muchas del mítico grupo saldrán en From Zeo, el próximo álbum del grupo que saldrá el 15 de noviembre después de siete años sin ningún lanzamiento.