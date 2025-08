Shakira se convierte en la primera mujer latina y la cuarta cantante en solitario en hacer 'sold out' en el Sofi Stadium de Los Ángeles

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira se encuentra actualmente terminando su paso por Estados Unidos antes de continuar por Latinoamérica. La colombiana ha realizado sus dos últimos conciertos en el Sofi Stadium de Los Ángeles, los días 4 y 5 de agosto, consiguiendo hacer sold out e incluso teniendo que sacar a la venta nuevas entradas con visibilidad reducida que volaron en cuestión de segundos.

A lo largo de su gira, la cantante ha ido haciendo cambios en el setlist de un concierto a otro, en los cuales ha cantado tanto temas nuevos como antiguos de toda su discografía. Entre ellos hemos podido escuchar temas como Underneath Your Clothes, Ciega Sordomuda, Poem to a Horse e incluso Men in This Town, que no había cantado nunca sobre un escenario.

Pero si algo está caracterizando a este tour es la escenografía a la que recurre Shakira, con imágenes en las grandes pantallas en las que la cantante es la principal protagonista, una variedad de colores y formas en el decorado con cada tema y una elección de outfits visualmente impactantes y en continuo cambio. Este uso de la espectacularidad en el escenario es algo a lo que también han recurrido otras artistas en sus shows, entre ellas, las tres cantantes que han conseguido romper el mismo récord que Shakira.

Las mujeres rompen récords

Con sus últimos shows en el Sofi Stadium de Los Angeles, Shakira se une al récord de las cantantes femeninas en solitario en hacer SOLD OUT en ese estadio, con más de 47.000 entradas vendidas. Sus compañeras en el podium son las cantantes Taylor Swift, Beyoncé y P!nk, siendo Shakira la única extranjera de la lista. Este hecho la ha llevado también a ganar un récord único en el mundo, el de ser la primera cantante latina en lograr hacer SOLD OUT en el estadio.

Todo un espectáculo

Si algo caracteriza a sus shows, es el uso de elementos visuales para dar un mayor impacto a sus conciertos. La inversión en este ámbito es algo que podemos ver también en los shows de Taylor, Beyoncé o Pink, por lo que puede que haya sido un factor determinante para haber logrado este éxito en el Sofi Stadium.

En el caso de Shakira, su propia imagen es un recurso muy utilizado en las pantallas del escenario, apareciendo en diferentes entornos. Por ejemplo, podemos ver a Shakira en un paisaje desértico, siendo enterrada por la arena; bajo el mar, con un aspecto de sirena; o envuelta por una energía roja que evoca a la sensualidad y el fuego.

El escenario también es un elemento muy cuidado por la colombiana. Ya pudimos ver durante su actuación de She Wolf en otros países la presencia de un lobo de varios metros de altura; o en el caso del Sofi Stadium, una cama con un corazón de neón que cambió de color en algunas canciones.

Un último aspecto que llama la atención en sus espectáculos es la elección de outfits para cada una de sus canciones, algo en lo que muchas otras cantantes ponen también sumo cuidado.

En concreto, Shakira utiliza un total de 13 looks distintos y muy variados unos con otros, pasando de su estilismo inicial con un chándal y unas gafas que le dan un aspecto de cantante de música electrónica a los outfits más sensuales con transparencias y brillos que estilizan su figura.