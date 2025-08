Shakira canta por primera vez 'Men in This World' durante la gira de 'Las Mujeres Ya No Lloran'

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour están siendo todo un éxito por las ciudades por las que pasa, logrando sold out en varios de sus conciertos. Después de un breve descanso, Shakira ha retomado su gira en el Sofi Stadium de Los Ángeles el 4 de agosto y ha regalado a su público un momento muy especial.

En su gira, la cantante ha estado representando algunas de sus canciones más antiguas junto con sus éxitos más nuevos. Entre ellas hemos podido escuchar Underneath Your Clothes, Ciega Sordomuda o Poem to a Horse, a las cuales se ha unido ahora Men in This Town durante su último concierto.

Un hit que nunca ha cantado

A pesar de haber sido estrenada en 2009 dentro de su disco Loba, la artista nunca había llegado a representar Men in This Town sobre un escenario. Con un rótulo sobre la pantalla que decía "Where are all the men in this town?" Shakira introducía la canción ante una audiencia estadounidense muy entregada.

Durante la actuación, Shakira llevaba puesta una gorra de lentejuelas y una camiseta extragrande con el dibujo de un lobo de lentejuelas y el nombre del estado, un outfit bastante informal en comparación con el de otras de sus canciones. Desde luego, su actitud en el escenario derrochaba energía y pudimos ver a una Shakira confiada a pesar de ser la primera vez que cantaba el tema.

¿Shakira vendrá a España?

Por el momento, la gira de Shakira ha recorrido ya parte de Latinoamérica y Estados Unidos, y lo seguirá haciendo con multitud de fechas anunciadas para países como Uruguay, Chile o Argentina. En cuanto a Europa, la cantante aún no ha confirmado las fechas y destinos de forma oficial, pero sí que ha revelado su intención de venir a España.