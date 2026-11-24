Shakira no deja de facturar y sigue sumando conciertos con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour . La cantante ha anunciado nuevas citas para enero de 2027 y un concierto el 31 de diciembre de 2026 en Praia Central de Balneário Camboriú (Brasil). Los nuevos shows se suman al que ya tenía previsto el 2 de abril en Egipto.

Madrid iba a ser la última parada de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira pero los planes de la colombiana han cambiado. La cantante ha decidido extender su exitosa gira y ha anunciado nuevos conciertos para diciembre de 2026 y enero de 2027, que se suman al ya agendado para el 2 de abril en Al Haram (Egipto).

Brasil, Venezuela y Costa Rica son los países elegidos por Shakira para actuar en esta nueva fase de la gira que arrancó [[LINK:INTERNO|||Article|||67ac4ead4a2bb0e49db6f196|||el 11 de febrero de 2025 en el Estadio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) de Río de Janeiro.]]

La primera parada de Shakira es en la ciudad costera de Balneario Camboriú (Brasil), donde la cantante despedirá el año sobre el escenario de Central Beach. La intérprete de Soltera celebrará un gran show frente al mar el 31 de diciembre. Su concierto será parte de los parte de los festejos de Año Nuevo y contará con sectores pagos y un espacio de acceso gratuito donde disfrutar del concierto a través de las pantallas y altavoces instalados para la ocasión.

"Con mucha alegría anuncio a Shakira para la noche de Año Nuevo en Balneário Camboriú. Y lo más importante, sin dinero público", apuntó Juliana Pavan, alcaldesa de Balneário Camboriú, al anunciar la noticia.

Los nuevos conciertos de Shakira

La gira de Shakira continuará a lo largo de enero de 2027 con otros tres conciertos en Brasil y paradas también en Costa Rica y Venezuela, donde la intérprete todavía no había pasado con esta gira. El 2 de abril será (por ahora) el final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que llegará más de dos años después de su inicio.