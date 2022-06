Shakira rechazó cantar esta canción con Jennifer Lopez en la Super Bowl 2022

Jennifer Lopez dice que actuar con Shakira en el descanso de la Super Bowl en 2020 fue "la peor idea del mundo". Lo dice en el documental Halftime Show, que se estrena este martes 14 de junio y en el que cuenta por qué cree que fue una decisión equivocada.

El asunto es que el descanso dura escasos 30 minutos y en ese tiempo hay que montar y desmontar el escenario. Eso les dejó 12 minutos a las dos, que finalmente consiguieron estirar hasta 14.

"Si somos dos artistas, deberían darnos 20 minutos. ¡Es lo que deberían hacer, joder!", reflexiona ahora Jennifer Lopez, que defiende que en 2020 tenían que aprovechar el descanso de la Super Bowl para llamar la atención sobre el problema al que se estaban enfrentando los latinos en Estados Unidos con Donald Trump de presidente.

"No me interesa la política, no soy esa clase de persona, pero estaba viviendo en unos Estados Unidos que no reconocía. Tenía miedo por mis hijos y por su futuro", dice en el documental, en el que cuenta que como latina vio en este espectáculo la oportunidad perfecta para denunciar la situación que vive la comunidad.

La canción que Shakira rechazó

Por eso, precisamente, le propuso a Shakira cerrar juntas el show cantando Born in the USA de Bruce Springsteen. Shakira la rechazó.

— "Yo no nací en Estados Unidos", le respondió la colombiana.

— "Ya pero a todos les gusta cantar esa canción, y cuando Estados Unidos está en su mejor momento, todos quieren venir aquí", le replicó JLO, que tenía muy claro que esa canción tenía que ser el cierre denuncia del show.

Las jaulas en las que metían a los niños hijos de inmigrantes indocumentados que llegaban a Texas impactaban especialmente a Jennifer Lopez. "Las imágenes de las jaulas... No separas a un niño de sus padres, hay ciertas cosas que como ser humano no haces. ¿Cuál es mi mensaje y qué defiendo? Me hizo darme cuenta de que tengo la responsabilidad de no callarme, de no dejar la política a los demás", explica Jennifer Lopez en el documental.

"Además ves a Bruce Springsteen, un estadounidense blanco cantándote... She was born... ¡Y es importante porque soy latina! ¡Es importante! Esos cabrones actúan como si todos fuésemos inmigrantes ilegales. Esa es la narrativa que Trump ha creado. Algunos llevamos años aquí y muchos son buenas personas que buscan el sueño americano. Es lo que quieren. Le pregunté si se le ocurría una canción mejor para hacer esa declaración de que no deberíamos odiarnos. Esa es la declaración".

La solución de Jennifer Lopez para cantar juntas 'Born in the USA'

Born in the USA sonó finalmente en la final de la Super Bowl de 2020 y Shakira formó parte del show, aunque de otra manera. La colombiana se puso a los mandos de la batería, mientras Jennifer Lopez y su hija Emme cantaron juntas una versión que conjugaba los temas Let's Get Loud y Born in the USA.

El número de las tres artistas fue sin duda uno de los más recordados del espectáculo por lo que se transmitió durante la actuación, diseñada cuidadosamente por Jennifer Lopez.

Ella tuvo la idea de que su hija de entonces 11 años empezase la actuación dentro de una jaula, para denunciar lo que niños inmigrantes vivían en Estados Unidos. "Queremos transmitir la sensación de los latinos en jaulas y que no pueden detenernos ahí. No pueden reprimirnos. La idea es que la próxima generación no esté reprimida como nosotros, esa es la idea", cuenta la artista en el documental sobre cómo planearon llenar la pista de artistas enjauladas.

"Si podemos transmitir el mensaje de una forma bonita, tal vez mucha gente capte el mensaje", dice JLO, que antes de pensar en Emme para cantar con ella pensó en un cameo de Bruce. "Pero pensé, es mucho más potente si ella canta Born in the USA como adolescente latina". Visto el vídeo y las críticas del día después está claro que dio en el clavo.

