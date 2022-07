Shawn Mendes cancela definitivamente su gira para centrarse en su salud: "Volveré más fuerte"

Te interesa Shawn Mendes pospone su gira para centrarse en sí mismo y su salud mental

Hace un par de semanas, Shawn Mendes tomó la dura decisión de posponer su gira para centrarse en su salud mental. A través de un post de Twitter, confirmó: "Me rompe el corazón tener que decir esto pero desafortunadamente voy a tener que posponer las próximas tres semanas de show desde Uncasville hasta nuevo aviso". He estado de gira desde que tenía 15 años, y para ser honestos, siempre ha sido difícil estar en la carretera lejos de mis amigos y familia". Así, dio el primer paso para mejorar y centrarse en su salud.

"Después de un par de años fuera de la carretera, sentía que estaba preparado para volver, pero fue una decisión prematura y desafortunadamente el peso de la carretera y la presión me han alcanzado y he llegado al límite", indicó el cantante.

Shawn Mendes necesita descansar "para volver más fuerte"

Ahora, después de sopesarlo junto a su equipo, el intérprete de Treat you better ha decidido cancelar su gira definitivamente para recuperarse y volver a los escenarios. Lo ha hecho también mediante una publicación en Twitter, donde ha comenzado recordando lo que le pasó: "Como sabéis, hace un par de semanas tuve que posponer mis últimos conciertos porque no estaba preparado del todo para lo que significaba volver al tour".

La pandemia le pasó una fuerte factura y ha reconocido que pensaba que lo llevaría mucho mejor: "Empecé el tour muy emocionado por volver a tocar después de una larga pausa por la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado del todo para lo que significaría".

"Después de hablar con mi equipo y trabajar con un increíble grupo de profesionales de la salud, ha quedado más que claro que necesito un tiempo que nunca me tomé para poner los pies en el suelo y volver más fuerte", ha reflexionado.

El cantante no dejará de sacar nueva música

En este sentido, Shawn ha enfatizado en que le gustaría dar estos conciertos en EEUU y Europa, cuanto antes, "aunque por ahora, tiene que priorizar su salud".

Aun así, ha tranquilizado a sus fans diciendo que "no significa que deje de hacer música nueva", pero ahora mismo lo más importante para él es tratarse y recuperarse.