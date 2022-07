Shawn Mendes pospone su gira para centrarse en sí mismo y su salud mental

Desde hace un tiempo Shawn Mendes no está pasando por una buena racha, y no es la primera vez que hace un llamamiento a la importancia de la salud mental, en concreto de la suya

"Me rompe el corazón tener que decir esto pero desafortunadamentedesde Uncasville hasta nuevo aviso". He estado de gira desde que tenía 15 años, y para ser honestos, siempre ha sido difícil estar en la carretera lejos de mis amigos y familia". Así empezaba el cantante de 23 años su anuncio.

Shawn ha explicado que aún no está mentalmente preparado para volver a separarse de los suyos, incluso aunque el llegase a pensar que si: "Después de un par de años fuera de la carretera, sentía que estaba preparado para volver, pero fue una decisión prematura y desafortunadamente el peso de la carretera y la presión me han alcanzado y he llegado al límite".

Por último ha señalado que es una decisión conjunta valorada tanto por el mismo, como por su equipo y expertos en salud mental, y que ahora mismo es hora de mirar por él mismo antes que cualquier otra cosa.

"Después de hablarlo con mi equipo y profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidar de mi mismo y de mi salud mental, primero y principalmente. Tan pronto como haya más actualizaciones prometo que os las haré saber. Os quiero chicos", concluía.