"La mayor parte del tiempo es una lucha": Shawn Mendes confiesa el estado de su salud mental

Shawn Mendes no está pasando por su mejor momento. Hace unos meses confesaba el duelo que estaba viviendo tras su separación con Camila Cabello, la que fue su pareja por más de dos años y con la que compartía su vida y gran parte de su carrera.

Este miércoles ha subido un post a redes donde se sincera sobre su salud mental con sus seguidores.

"A veces me pregunto a mí mismo qué debería estar haciendo con mi vida y lo que siempre escucho de vuelta es 'decir la verdad, decir la verdad', aunque siento que es una cosa difícil que hacer", así empezaba el cantante de 23 años su alegato sobre su estado de salud mental actual. "Tengo miedo de que si la gente sabe y ve la verdad, puedan pensar mal de mí. Que puedan aburriste de mí", continuaba.

El intérprete se I’ll be Okay continuaba desnudando sus sentimientos a través del post, cuestionando si es normal o no sentirse así: "Así que en esos momentos de bajón, hago un papel o lo oculto. Actualmente soy un chico de 23 años que constantemente siente que está volando o que se está ahogando. Tal vez eso es lo que se siente cuando estás en la veintena, no lo sé, o quizás solo soy yo".

Pero la realidad es que Shawn no quiere hacer ningún papel y quiere mostrarse tal y cómo es al mundo, y así lo ha reflejado en sus palabras: "La verdad es que verdaderamente quiero mostrar al mundo mi faceta más verdadera, honesta y única, sin importar lo que la gente piense, a veces lo hago. A veces no me importa lo que la gente piense y me siento libre. Aunque la mayor parte del tiempo es una lucha, esa es la verdad".

Incluso se ha parado a reflexionar sobre cómo teniéndolo todo se encuentra en una situación tan vulnerable: "La verdad es que incluso con tanto éxito, todavía es difícil sentir que no estoy fallando". "Estoy hiperconcentrado en lo que no tengo, olvidando para ver todo lo que hago. La verdad es que estoy abrumado y sobrestimado".

"La verdad es que también estoy bien. Solo estoy intentando decir la verdad y ser honesto. Me gusta pensar que tal vez que yo diga esto pueda resonar en algunas personas" así terminaba el canadiense de abrir su corazón con sus seguidores, esperando que sus palabras puedan calar en aquellos que las lean y lo necesiten.

La reflexión tras su reciente ruptura con Camila Cabello

Otro de los factores que influyen en el estado de ánimo del cantante es su reciente ruptura con su pareja, la cantante Camila Cabello. En cantante se tomó unos minutos para expresar a través de un vídeo en redes sociales cuáles eran sus sentimientos en ese momento y lo que le estaba costando superar el duelo.

"Cuando estás rompiendo con alguien no te das cuenta de toda la m**** que viene después. Es como, a quién llamo cuando estoy en un ataque de pánico, a quién llamo cuando estoy en el límite. Y creo que esa es mi realidad ahora", reflexionaba Shawn.