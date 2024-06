Ed Sheeran cumple su sueño de la infancia cantando con The Offspring | GTRES

Como un niño que acaba de recibir el mejor regalo por Navidad, así se ha mostrado el cantante y compositor Ed Sheeran en sus redes sociales al mostrar la felicidad que ha sentido al compartir escenario con sus ídolos de la infancia, la banda de punk-rock estadounidense The Offspring.

“El primer álbum que compré fue el @offspring - Conspiracy of One”, ha detallado el autor de Shape of you en su perfil oficial de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que se puede observar cómo se ha pergeñado su actuación conjunta en el festival BottleRock Napa Valley de California.

Tal y como ha contado Sheeran, se trataba del grupo con el que el autor se inspiraba mientras “solía fingir estar en su banda frente al espejo y cantar junto al álbum cuando tenía nueve años”.

Una admiración pública la del británico con The Offspring, que ha terminado llegando a los oídos de sus veteranos integrantes como Dexter Holland o Kevin John Wasserman Noodles, que rápidamente se pusieron en contacto para cumplir ese sueño.

Sheeran y The Offspring han decidido interpretar de manera conjunta Million Miles Away, la favorita del de Halifax cuando era pequeño, dejando una de las colaboraciones en directo más emotivas de nuestro tiempo.