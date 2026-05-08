Siloé se recrea en el poder de las palabras en 'Terrorismo emocional', su nuevo álbum

Siloé irrumpe este 8 de mayo con su nuevo disco bautizado por Santi Balmes, Terrorismo emocional . El grupo está preparado el directo con estos 10 temas tan potentes que recorren temas como el amor y la importancia de las palabras, siempre navegando entre lo mundano y lo celestial.

"Elegid bien vuestras palabras porque pueden cambiarlo todo", sentencia Siloé con Terrorismo emocional, un nuevo álbum en el que el grupo vuelca toda su esencia a través de lo visceral, dándole la mano de nuevo a lo místico.

Fue Santi Balmes de Love of Lesbian quien eligió, de alguna manera, el título del proyecto. Así lo cuentan Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, quienes comparten que esta expresión tan desgarradora es lo que soltó el veterano cuando escuchó la nueva música del grupo.

Y para no crear un síncope de sentimientos excesivos, Siloé optó por estrenar single a single estos últimos meses. Estos ocho, más dos canciones inéditas, forman el quinto disco de la banda. Cada canción tiene su propio universo sonoro y visual, y todas ellas encuentran un sentido bajo el nombre de Terrorismo emocional.

La importancia de las palabras, el tema central

Si algo dejan claro Xavi, Fito y Jaco es que este proyecto nace del poder de las palabras como materia prima y como el punto de partida de cualquier viaje emocional. "Se pueden usar para salvar, unir y atreverse a decir lo que nadie se atreve, pero también para destruir", narran los músicos. que defienden que "este disco es un megáfono para amplificar todo lo que decimos".

Y aunque todos los temas encuentran su hueco en el álbum, precisamente Las Palabras recoge musicalmente este mensaje a la perfección, convirtiéndose el eslabón fuerte de la cadena conceptual del proyecto.

En lo que respecta a los sonidos de Terrorismo emocional, Siloé continúa haciendo de la percusión su sello, y continúa ese camino sonoro tan bien construido desde hace años. Así se siente especialmente en Regu, una canción de rock en estado puro con uno de los pocos toques canalla del álbum.

El amor en todas sus formas

Siloé no duda en tratar temas más mundanos (siempre con ese toque místico que los caracteriza) en este nuevo proyecto, y Dime es la canción más potente del disco. En ella, la teatralidad en estado puro coge las riendas para narrar una historia desamor. De amor —no necesariamente romántico, sino también espiritual— también cantan en Búfalo, donde la fragilidad se bate en duelo con la fuerza en una reflexión sobre el paso del tiempo y la consecuencia de los actos. Y la fe en todo su esplendor.

Y si hay que hablar de este sentimiento del que nace todo hay que mencionar con honores la canción Amor Infinito, que deja una de las huellas más profundas del nuevo disco de Siloé. La canción mezcla el amor con el valor de las palabras a puro rock, dejando claro que el amor propio y la identidad se antepone a todo lo demás, con la esperanza como la vereda correcta. "Todo aquello que no decimos es lo que el mundo quiere escuchar/ Y si te vas a perder / Yo estaré para encontrarte".

La profundidad y complejidad del cambio también se vuelve canción a través de Si Te Pones de mi Parte, una semibalada en la que el destinatario sigue estando entre lo terrenal y lo celestial, pues la interpretación está en el oyente.

Quédate Esta Noche se abre paso en el disco también para revolucionarlo todo, con la guitarra cogiéndole el testigo a la batería: "Quédate esta noche / Ven a prender fuego / A estos labios que no alcanzan a vivir sin tener miedo".

Campo grande es otra canción con el amor como luz que guía la narrativa. "Ahora que tengo tu cariño/ ahora que estás conmigo en pie/ Todo lo demás me sobra", deja claro la voz de Fito.

Una canción homónima como guinda del pastel

La sorpresa del disco llega con su single homónima, Terrorismo emocional, que mezcla el rock con toques de synth pop de los 90 para gritarle a la vida que tiene sentido, "y si no tiene sentido es que no es vida". Un tema que marca la nueva era de Siloé, en el que la letra y el sonido se mimetizan con una de las canciones más representativas del proyecto.

Un álbum con el que Siloé continúa su camino de reivindicar la espiritualidad a ritmo de rock, que alargan su firma identitaria con temas que son pura explosión en directo.