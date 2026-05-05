Los precios oficiales de los conciertos de Olivia Rodrigo en Barcelona
Ya conocemos los precios oficiales de los conciertos de Olivia Rodrigo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La artista cerrará su gira europea en mayo de 2027 desde la Ciudad Condal, y sus fans ya pueden escoger el tipo de entrada que quieren con toda la información.
Cómo comprar entradas para los conciertos de Olivia Rodrigo en Barcelona: preventa y precios
Olivia Rodrigo llega en junio por todo lo alto con su tercer disco, you seem pretty sad for a girl so in love, y qué mejor manera que celebrarlo con una nueva gira, The Unraveled Tour.
En España podremos verla en concierto de nuevo en 2027 con dos shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona. De momento parecen los únicos que celebrará en el país en este nuevo tour y suponen el cierre de su gira, con la que presentará su próximo álbum en Norteamérica y Europa.
No obstante, hay que recordar que también actuará el viernes 8 de mayo de 2026 en Barcelona en colaboración con el FC Barcelona. Sin embargo, este espectáculo no forma parte de su gira y es un concierto privado exclusivamente para los fans que reciban una invitación.
Fechas de Olivia Rodrigo en Barcelona
- Sábado 1 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30
- Domingo 2 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30
Precios oficiales de las entradas
Tras el inicio de la primera preventa para ver a Olivia Rodrigo en Barcelona este martes 5 de mayo, ya conocemos los precios de las entradas.
- PISTA GENERAL 124,50 euros
- PL1 GRADA 147,50 euros
- PL2 GRADA 124,50 euros
- PL3 GRADA 95,50 euros
- PL4 GRADA 73,50 euros
- VIP 1 - GA EARLY ENTRY EXPERIENCE 385,50 euros
Además, existe el suplemento de Asiento Junto a Pasillo (sobre PLs GRADA) de 17 euros.
Por su parte, las entradas PLATINUM GRADA van desde 124,5 euros hasta 368,5 euros.
Live Nation recuerda que los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables y que Ticketmaster aplica un cargo de 2€ por transacción o compra (no incluido en el precio de las entradas).
Una vez compradas, las entradas son Móviles, lo que significa que serán escaneadas directamente desde el dispositivo, donde deben descargarse a través de la app o web de Ticketmaster.
Todos los conciertos del 'The Unraveled Tour'
2026
- Vie, 25 sep — Hartford, CT — PeoplesBank Arena
- Sáb, 26 sep — Hartford, CT — PeoplesBank Arena
- Mar, 29 sep — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena
- Mié, 30 sep — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena
- Sáb, 3 oct — Washington, DC — Capital One Arena
- Dom, 4 oct — Washington, DC — Capital One Arena
- Mié, 7 oct — Charlotte, NC — Spectrum Center
- Jue, 8 oct — Charlotte, NC — Spectrum Center
- Dom, 11 oct — Chicago, IL — United Center
- Lun, 12 oct — Chicago, IL — United Center
- Jue, 15 oct — Boston, MA — TD Garden
- Sáb, 17 oct — Boston, MA — TD Garden
- Mié, 21 oct — Montreal, QC — Bell Centre
- Jue, 22 oct — Montreal, QC — Bell Centre
- Lun, 26 oct — Toronto, ON — Scotiabank Arena
- Mar, 27 oct — Toronto, ON — Scotiabank Arena
- Jue, 29 oct — Columbus, OH — Schottenstein Center
- Vie, 30 oct — Columbus, OH — Schottenstein Center
- Sáb, 7 nov — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
- Dom, 8 nov — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
- Mié, 11 nov — Atlanta, GA — State Farm Arena
- Jue, 12 nov — Atlanta, GA — State Farm Arena
- Dom, 15 nov — Orlando, FL — Kia Center
- Lun, 16 nov — Orlando, FL — Kia Center
- Jue, 19 nov — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena
- Vie, 20 nov — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena
- Lun, 23 nov — Nashville, TN — Bridgestone Arena
- Mar, 24 nov — Nashville, TN — Bridgestone Arena
- Mar, 1 dic — Vancouver, BC — Rogers Arena
- Mié, 2 dic — Vancouver, BC — Rogers Arena
- Lun, 7 dic — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
- Mar, 8 dic — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
- Vie, 11 dic — Oakland, CA — Oakland Arena
- Sáb, 12 dic — Oakland, CA — Oakland Arena
- Mar, 15 dic — Sacramento, CA — Golden 1 Center
- Mié, 16 dic — Sacramento, CA — Golden 1 Center
- Sáb, 19 dic — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
- Dom, 20 dic — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
2027
- Mar, 12 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Mié, 13 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Sáb, 16 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Dom, 17 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Jue, 11 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Vie, 12 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Lun, 15 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Mar, 16 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Vie, 19 mar — Estocolmo, Suecia — Avicii Arena
- Sáb, 20 mar — Estocolmo, Suecia — Avicii Arena
- Mar, 23 mar — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome
- Mié, 24 mar — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome
- Jue, 1 abr — Múnich, Alemania — Olympiahalle
- Vie, 2 abr — Múnich, Alemania — Olympiahalle
- Lun, 5 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Mar, 6 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Jue, 8 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Vie, 9 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Vie, 23 abr — París, Francia — La Defense Arena
- Mar, 27 abr — Milán, Italia — Unipol Dome
- Mié, 28 abr — Milán, Italia — Unipol Dome
- Sáb, 1 may — Barcelona, España — Palau Sant Jordi
- Dom, 2 may — Barcelona, España — Palau Sant Jordi