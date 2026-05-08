¿Qué pueblo merece llevarse el título del más especial de la semana? ¡Vota!

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Se buscan los pueblos más especiales de España. Es el objetivo que se ha propuesto esta temporada el equipo del morning de Europa FM y ya suma 20 localidades en la lista de las más molonas.

Ahora busca la número 21 y cuatro pueblos compiten por ocupar ese lugar.

Los candidatos de esta semana en Cuerpos especiales son Corral-Rubio (Albacete), Cehegín (Región de Murcia), Rosales (León) y Cuevas de Almudén (Teruel). Los cuatro han presentado todas sus cartas para llevarse el título de la semana. ¡Ahora te toca elegir a ti!

¿Cuál debe ganar en esta ocasión? ¿Corral-Rubio con el Palacio de los Núñez o Casa Grande, que entre puertas y ventanas tiene los mismos que días tiene el año? ¿Cehegín con las migas de pan de muerte marrano? ¿Rosales y su plan de renacer a través de la cultura? ¿O Cuevas de Almudén con su criadero de gusano de harina?

No te lo pienses más y vota en nuestra encuesta. El lunes 11 de mayo descubriremos al pueblo ganador y al embajador rural que se lleva el kit de Cuerpos especiales. También empezaremos una nueva semana de concurso y ya sabes que tu pueblo puede ser uno de los candidatos. 👉🏻 Manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que tu pueblo es el más molón.