¿Qué pueblo merece llevarse el título del más especial de la semana? ¡Vota!
Una semana más el equipo de Cuerpos especiales se pregunta cuál es el pueblo más molón de España. Cuatro candidatos compiten en esta ocasión por el título. Elige entre Corral-Rubio, Cehegin, Rosales y Cuevas de Almudén y descubre al ganador el lunes 11 de mayo.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Se buscan los pueblos más especiales de España. Es el objetivo que se ha propuesto esta temporada el equipo del morning de Europa FM y ya suma 20 localidades en la lista de las más molonas.
Ahora busca la número 21 y cuatro pueblos compiten por ocupar ese lugar.
Los candidatos de esta semana en Cuerpos especiales son Corral-Rubio (Albacete), Cehegín (Región de Murcia), Rosales (León) y Cuevas de Almudén (Teruel). Los cuatro han presentado todas sus cartas para llevarse el título de la semana. ¡Ahora te toca elegir a ti!
¿Cuál debe ganar en esta ocasión? ¿Corral-Rubio con el Palacio de los Núñez o Casa Grande, que entre puertas y ventanas tiene los mismos que días tiene el año? ¿Cehegín con las migas de pan de muerte marrano? ¿Rosales y su plan de renacer a través de la cultura? ¿O Cuevas de Almudén con su criadero de gusano de harina?
No te lo pienses más y vota en nuestra encuesta. El lunes 11 de mayo descubriremos al pueblo ganador y al embajador rural que se lleva el kit de Cuerpos especiales. También empezaremos una nueva semana de concurso y ya sabes que tu pueblo puede ser uno de los candidatos. 👉🏻 Manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que tu pueblo es el más molón.
Elige al pueblo ganador de la semana
- 1
Corral-Rubio (Albacete)
Población - 322 habitantes | Reclamo - Palacio de los Núñez o Casa Grande, que entre puertas y ventanas tiene los mismos que días tiene el año | Otras cosas típicas - fue sede de las juntas del marquesado de Villena; las fiestas de San Isidro y san Miguel, con concurso de gazpachos y el programa puesto en marcha para que haya más niños y que la escuela no se cierre.
- 2
Cuevas de Almudén (Teruel)
Población - 119 habitantes | Reclamo - el museo de pintura de la artista local Dunea | Otras cosas típicas - granja criadero de gusano de harina, la ermita, la iglesia del siglo XII y las fiestas, incluida la fiesta no oficial de sanjacobo, en la que hacen un sanjacobo gigante que sacan de procesión y todo el pueblo termina comiéndoselo.
- 3
Rosales (León)
Población - seis habitantes | Reclamo - su plan de renacer a través de su cultura rural | Otras cosas típicas - un canal romano, un yacimiento arqueológico, los molinos harineros, los corpines (fortalezas para proteger los panales de los osos), los frisuelos y el eslogan Rosales, historia que se camina.
- 4
Cehegín (Región de Murcia)
Población - 14.506 habitantes | Reclamo - edificios como la casa del Conde de Campillos o el Palacio de los Fajardo | Otras cosas típicas - el pique con Caravaca de la Cruz, vecinos famosos como Pepín Liria o Ana Carrasco Gabarró y las migas de pan de muerte marrano.