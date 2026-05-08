Cómo comprar entradas para la grada 'Los Vecinos' de los conciertos de Bad Bunny: precio, ubicación y más

Debí Tirar Más Fotos World Tour es uno de los eventos más esperados del año. Bad Bunny llega en los próximos días a España para dar dos conciertos en Barcelona y establecer una residencia con 10 shows en Madrid.

El artista puertorriqueño colgó el cartel de SOLD OUT para todos los conciertos nada más sacar las entradas a la venta pero este lunes, tras su exitosa aparición en la Gala MET, decidió sorprender a sus seguidores sacando un nuevo cupo de entradas, todas para la grada Los Vecinos.

Esta zona está "situada justo detrás del escenario principal" y "ofrece una vista privilegiada" (y también distinta) del artista y del show.

Cuándo salen las entradas para 'Los Vecinos'

Las entradas ofrecen una experiencia distinta a la que podrá vivirse desde cualquier otra parte del estadio, por lo que el cupo es muy limitado.

Para no quedarte sin ellas, tendrás que conectarte este viernes 8 de mayo a las 9:00 horas a LiveNation y Ticketmaster plataformas encargadas de la venta.

Cuánto cuestan las entradas de Los Vecinos

Según se ha anunciado, las entradas tienen un precio de 203,30 euros más 27 euros de gastos de gestión. Este precio es bastante más elevado que el del Gold Circle (143,30 euros + 19 euros gastos), aquellas localidades ubicadas en la zona más cercana de la pista, pero sí que ofrecen una posición única para ver el concierto.

Sin embargo, a pesar de que desde esta zona se ofrezca una vista exclusiva del show, la organización ha querido dejar claro que esta sección no ofrece ventajas adicionales, como puede ser el acceso La Casita.

Además, los asientos no están numerados, pues esta sección ha sido creada por parte de la producción de la gira, y podrías tener una visión reducida del show en ciertos momentos al estar ubicado justo detrás del escenario principal.

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