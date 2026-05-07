Shakira anuncia 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de fútbol 2026

Por cuarto año, Shakira ha sido la artista seleccionada para poner voz al Mundial de fútbol 2026, el cual se celebrará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

Por el momento, tan solo hemos podido escuchar un fragmento de la canción, la cual tendrá por nombre Dai Dai, pero con eso nos basta para saber que será un tema muy bailable al estilo de Waka Waka.

Este tema será una colaboración con el artista africano Burna Boy y será publicado este 14 de mayo.

El vídeo publicado fue grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, donde podemos verla con varios balones y un grupo de bailarinas.

Sin embargo, esta noticia no llega por sorpresa, pues la colombiana había cambiado recientemente su foto de perfil de Instagram por una fotografía del videoclip de Waka Waka, el tema que compuso para el Mundial de 2010.

Esta esla cuarta vez que Shakira ha colaborado con la FIFA para lanzar una canción oficial.