¿Cuánto cuestan las nuevas entradas de Bad Bunny? El precio de 'Los Vecinos' en España

Bad Bunny en São Paulo, con la grada 'Los Vecinos' detrás | Mauricio Santana / Getty Images

Aunque los doce conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona están agotados, el artista ha creado una nueva modalidad de entradas para dar una nueva oportunidad a sus fans.

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que pasará por España entre mayo y junio de 2026, ha incorporado una nueva sección denominada Los Vecinos. Esta grada está situada justo detrás del escenario y no tiene asientos numerados. Según informa Live Nation, esta ubicación "ofrece una vista privilegiada y una experiencia inolvidable".

La grada Los Vecinos permite disfrutar del concierto desde la parte de atrás, ya que los asientos forman parte de la producción del escenario. De esta modalidad "se ha puesto a la venta un número limitado de entradas con visión restringida". Pero ¿cuánto cuestan y cuándo salen a la venta?

Mapa de los conciertos de Bad Bunny en España, con 'Los Vecinos' justo detrás del escenario | Ticketmaster

Precio de 'Los Vecinos' en Madrid

Las entradas en la grada Los Vecinos cuestan 230,30 €. El precio es 203,30 €, pero hay que sumarle 27 € de gastos, según informa Live Nation.

Sin contar las localidades VIP, estas son las entradas con el precio más elevado. Los asientos más caros en grada ascienden a 143,30 € más 19 € de gastos, mientras la VIP más barata cuesta 258,30 € más 34,50 € de gastos.

Una parte del dinero recaudado con las entradas irá destinado a la Fundación Good Bunny, "que se centra en apoyar a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas para fomentar el desarrollo del talento en la música, las artes y los deportes", describe la tiquetera.

El público de la grada Los Vecinos en el concierto de Bad Bunny en Sao Paolo (Brasil). | Getty Images

Cómo comprar las entradas

Si quieres asistir a la grada Los Vecinos, apunta: estas entradas salen a la venta a través de LiveNation y Ticketmaster el viernes 8 de mayo a las 09:00 (a las 08:00 en Canarias). Sin embargo, es recomendable acudir a las tiqueteras con antelación por si se abriera una sala de espera.

Todas las fechas de Bad Bunny en España