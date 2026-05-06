¿Cuánto cuestan las nuevas entradas de Bad Bunny? El precio de 'Los Vecinos' en España
Los fans de Bad Bunny tienen una nueva oportunidad para acudir a sus doce conciertos en España. La organización ha anunciado la venta de entradas para la grada Los Vecinos, situada justo detrás del escenario. Pero ¿cuánto cuestan estos tickets?
Cuándo salen las nuevas entradas para los conciertos de Bad Bunny
Dónde está exactamente la grada 'Los Vecinos' en los conciertos de Bad Bunny
Aunque los doce conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona están agotados, el artista ha creado una nueva modalidad de entradas para dar una nueva oportunidad a sus fans.
La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que pasará por España entre mayo y junio de 2026, ha incorporado una nueva sección denominada Los Vecinos. Esta grada está situada justo detrás del escenario y no tiene asientos numerados. Según informa Live Nation, esta ubicación "ofrece una vista privilegiada y una experiencia inolvidable".
La grada Los Vecinos permite disfrutar del concierto desde la parte de atrás, ya que los asientos forman parte de la producción del escenario. De esta modalidad "se ha puesto a la venta un número limitado de entradas con visión restringida". Pero ¿cuánto cuestan y cuándo salen a la venta?
Precio de 'Los Vecinos' en Madrid
Las entradas en la grada Los Vecinos cuestan 230,30 €. El precio es 203,30 €, pero hay que sumarle 27 € de gastos, según informa Live Nation.
Sin contar las localidades VIP, estas son las entradas con el precio más elevado. Los asientos más caros en grada ascienden a 143,30 € más 19 € de gastos, mientras la VIP más barata cuesta 258,30 € más 34,50 € de gastos.
Una parte del dinero recaudado con las entradas irá destinado a la Fundación Good Bunny, "que se centra en apoyar a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas para fomentar el desarrollo del talento en la música, las artes y los deportes", describe la tiquetera.
Cómo comprar las entradas
Si quieres asistir a la grada Los Vecinos, apunta: estas entradas salen a la venta a través de LiveNation y Ticketmaster el viernes 8 de mayo a las 09:00 (a las 08:00 en Canarias). Sin embargo, es recomendable acudir a las tiqueteras con antelación por si se abriera una sala de espera.
Todas las fechas de Bad Bunny en España
- Viernes, 22 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys
- Sábado, 23 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys
- Sábado, 30 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 31 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Martes, 2 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 3 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Sábado, 6 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 7 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 10 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Jueves, 11 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 14 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Viernes, 15 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano