De C. Tangana a Billie Eilish: todas las 'covers' de Belén Aguilera

Belén Aguilera es una de las sensaciones musicales del momento con su Camaleón, una canción (con vídeo incluido) que, una vez que la escuchas, no puedes parar de tararear. La cantante de 26 años se dio a conocer hace unos años bajo el nombre de the girl and the piano y no tardó en convertirse en un fenómeno viral interpretando canciones de otros artistas.

Belén pasó por La Voz y por Operación Triunfo, aunque no superó el casting de este último. Sin embargo, sí que formó parte del concierto de la gira de OT en el Bernabéu, esta vez, como telonera. Lo que queda claro es que Belén Aguilera nunca se ha rendido y se lo ha trabajado mucho para disfrutar de su éxito. Como su Camaleón, Belén se ha sabido mover y adaptar hasta que su momento, por fin, ha llegado.

'Mala Mujer' de C. Tangana

Pero antes de todo esto, Belén destacaba por sus valientes versiones. Una de las más sonadas es la que realizara de Mala Mujer, temazo de C.Tangana, que Belén canta acompañada por su piano.

'Despacito' de Luis Fonsi

A estas alturas del partido, ¿quién no conoce Despacito? La canción interpretada por Luis Fonsi, en colaboración con Daddy Yankee, allá por 2017, se ha convertido en uno de esos temas que suenan y seguirán sonando muchos, muchísimos, años más.

'Dance Monkey' de Tones and I

Otra canción que habla por sí sola, gracias a su tremenda popularidad, y es que Dance Monkey, de Tones and I, encabezó las listas de las canciones más escuchadas en todo el mundo.

'Física o Química' de Despistaos

La canción principal de la mítica serie de Física o Química, estrenada en 2008, se sigue oyendo más allá de la ficción televisiva, una canción que los adolescentes de aquel momento no pueden, ni quieren, olvidar.

'Yo quiero bailar', el clásico de Sonia y Selena

Una de las canciones más populares de Belen Aguilera es la versión que ha hecho de Yo quiero bailar, el clásico interpretado por Sonia y Selena. Con su voz, el piano, la ambientación y el sonido del saxo, este Yo quiero bailar es muy diferente al que todos recordamos.

'Bad Guy' de Billie Eilish

Y cerramos este recopilatorio con Belén Aguilera versionando a Billie Eilish con la canción Bad Guy. En este tema la podemos ver probando otros registros, además de cantar en inglés.