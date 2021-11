Camilo y Evaluna, C. Tangana y Nathy Peluso, Belén Aguilera... 45 éxitos que no te puedes perder // Europa FM

¡Que siga la música! Esta semana traemos una selección musical muy variada y para todos los gustos. Desde El Madrileño C. Tangana hasta los londinenses Adele y Ed Sheeran . Escuchamos también Camaleón de Belén Aguilera , lo nuevo de La Pegatina y la versión de Power To You de Wally Lopez .

Te proponemos un reto. ¿Eres capaz de escuchar estas 45 canciones sin que te entren ganas de bailar?

Va a ser imposible que Pepas, de Farruko, sin haberte levantado de la silla. El artista puertorriqueño suena por partida doble en la selección musical de Europa FM, que incluye también su ya famosa El incomprendido.

Suena también por partida doble Ed Sheeran, con sus éxitos Bad Habits y Shrivers, del disco Equals. Lo último de Lil Nas X es That's What I Want y esta semana te animamos a que bailes a ritmo de Ateo, el hit de C. Tangana y Nathy Peluso.

No dejes de escuchar tampoco Camaleón, la nueva canción de Belén Aguilera con un toque de Drag Race España, y no te pierdas Down For Love, el último lanzamiento de La Pegatina, que ya está en negociaciones con Zzoilo. Después de su Mon Amour Remix, con Aitana, que también te invitamos a escuchar, se viene nueva colaboración y todo gracias a Cuerpos especiales.

Nil Moliner, Dani Fernández, Rauw Alejandro y Pol Granch tampoco faltan en nuestra selección de canciones de la semana. 45 éxitos que no te puedes perder.