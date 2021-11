Belén Aguilera: "Cuando veo a las Drag veo algo despampanante, pero también veo mucho dolor detrás"

Tenemos el honor de recibir en Cuerpos especiales a Belén Aguilera, que viene a presentarnos Camaleón, su nuevo single. Se trata de un tema que, pese a no ser el estilo habitual de Belén Aguilera, está teniendo muy buena acogida entre sus seguidores: "Yo no vengo de este tipo de género y estoy muy contenta porque la gente me etiqueta en stories y en TikTok es de los temas más virales de esta semana".

Para lanzar este tema, Belén lo ha acompañado de un explosivo videoclip en el que aparecen nada más y nada menos que Carmen Farala, Sagittaria, Pupi Poisson y Arantxa Castilla-La Mancha, las participantes más carismáticas de Drag Race España.

"Estábamos pensando en el tema del vídeo y Alberto [una persona muy importante en su carrera] y yo estábamos muy enganchados a Drag Race. Y pensamos 'cómo molaría machacar al patriarcado y qué mejor manera que con las Drag. Cuando veo a las Dag veo oro, veo a algo despampanante pero también veo mucho dolor detrás", ha explicado sobre la elección de estas Drag para protagonizar el videoclip.

Además, Aguilera nos confiesa que ella también tiene nombre de Drag: Samantha Palo. "Montamos una Drag Race no oficial en Barcelona y ese fue el nombre que escogí", explica sobre su origen.

Camaleón forma parte del nuevo disco de Belén Aguilera, que se llamará Súper Pop, y por supuesto queremos saber si incluirá póster: "En el libreto cada canción tiene su foto, entonces si que podría decirse que viene con póster. Además viene con revista Súper Pop".

Y para hablar de revistas adolescentes entra Alba Cordero para poner a prueba a Belén sobre sí fue una adolescente 'como Dios manda'. Y descubrimos que su primer amor fue Légolas —aunque luego se decepcionó al ver que era Orlando Bloom—, hacía los test sabiendo antes las respuestas para que le saliese la opción que quería, y confiesa que no ligaba nada de adolescente. ¡Dale al play para descubrir más curiosidades sobre la artista!