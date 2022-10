Taylor Swift adelantó la letra de la canción 'Labyrinth' en un acto público en mayo y nadie se dio cuenta

El nuevo disco de Taylor Swift, Midnights, ha sido uno de los lanzamientos más esperados de la temporada. Con su publicación, los fans han notado que la artista compartió secretamente una de las letras de un tema el pasado mayo.

Durante la promoción de Midnights fueron saliendo a la luz fragmentos de las canciones en diferentes pantallas distribuidas por ciudades de todo el mundo. Una de las que más llamó la atención fue la pantalla de Ciudad de México, en la que se pudo leer la frase: "Breathe in, Breathe Through, Breathe deep, Breathe Throught"(Inhala, Respira gracias, Respira profundo, Respira a través).

La frase le resultó familiar a algunos fans, que recordaron que Swift la había dicho con anterioridad. Fue en su discurso de aceptación del Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Nueva York.

Cuando Taylor Swift dijo esta frase en mayo de 2022, se pensó que hacía referencia a una frase del tema Ephiphany: "Watch you breathe in, watch you breathing out" ( Mírate inhalar, mírate exhalar). Sin embargo, el fragmento de la canción compartida en México deja claro que lo que hizo la artista con este discurso fue revelar, sin que nadie se diera cuenta, la letra de uno de sus futuros temas.

Con la reciente salida del disco hemos conocido que esta letra pertenecía al principio de la canción Labyrinth.

Otros 'Easter eggs' de Taylor Swift

No es la primera vez que Taylor Swift oculta Easter Eggs sobre sus discos para que los fans los descubran.

En 2019 vistió una chaqueta llena de pins que daba pistas sobre Lover, su séptimo álbum de estudio.

En 2020 lanzó a la venta como merchandising para Folklore un cárdigan que dio la pista para saber que el single del álbum sería Cardigan, además usó esta prenda en el videoclip.

En 2021 vendió como merchandising para Fearless (Taylor´s Version) un colgante que tenía mucha relación con la portada del álbum original de 2008.

A Taylor Swift le encanta hacer referencias a sus futuros discos para que los fans los descubran. Estaremos atentos a las apariciones de la artista para descubrir más secretos de sus próximos discos.