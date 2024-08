Taylor Swift, "muy agradecida" por la asistencia gratuita de miles de personas a sus conciertos en Múnich

La fama de Taylor Swift alcanza niveles insospechados. Por eso no es de extrañar que si su concierto se realiza en un estadio con la posibilidad de escucharlo como nadie desde su exterior, los fans que no consiguieron entradas no duden en aprovechar la oportunidad.

Así ocurrió en las dos citas del The Eras Tour en Múnich. El Olympic Stadium está rodeado por un gran parque con colinas, y los swifties que no entraron al concierto se reunieron en masa en los alrededores para disfrutar del gran show.

Esto ha sido tan llamativo a nivel mundial que la propia Taylor Swift se ha pronunciado al respecto. Lo ha hecho a través de su habitual despedida de cada ciudad con un post en Instagram.

"Antes de llegar a Múnich no tenía ni idea de que había un enorme parque detrás del estadio, pero unas 50.000 personas salieron y escucharon el espectáculo desde la ladera de la colina las dos noches", ha expuesto la autora de August.

De hecho, ella misma ha sido una espectadora más de esas imágenes desconcertantes de tanta gente asistiendo al concierto desde fuera del estadio: "He visto muchos vídeos de la multitud participando plenamente en el espectáculo desde lejos, toda esa alegría...".

"Me siento muy agradecida por los recuerdos inesperados que ha creado esta gira", ha expresado en la publicación.