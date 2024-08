Llega el mes de 'august', el veraniego 'All I Want for Christmas Is You' de Taylor Swift

Las canciones son atemporales: siempre están a nuestra disposición, esperando a que las escuchemos y cantemos. Pero hay algunas composiciones que, por su temática, están aferradas a un día, un mes o un periodo específico.

Este tipo de temas reviven año tras año, y sobran ejemplos de ello. Los más evidentes son los villancicos; los míticos All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey o Last Christmas de Wham!, que lideran las listas de lo más escuchado en Navidad.

También ocurre con días específicos. Ahí están 20 de enero de La Oreja de Van Gogh o Yo te esperaré del dúo colombiano Cali & el Dandee, una canción inseparable de su verso "7 de septiembre, la llamada que llegaría".

Ahora, con el mes de agosto recién empezado, llega el dominio de august, la canción de Taylor Swift incluida en su octavo álbum de estudio, folklore (2020). En ella, la artista estadounidense narra una historia de desamor veraniega.

De qué trata 'august' de Taylor Swift

Taylor Swift compuso una trilogía amorosa en folklore formada por tres canciones: cardigan, august y betty. En resumen, la historia cuenta el proceso de amor, engaño y arrepentimiento por parte de un chico que vive un desliz amoroso con una chica que no es su pareja.

Cada una de las compasiones está narrada desde el punto de vista de cada uno de los personajes. En el caso de august, la protagonista es la segunda chica, la tercera parte de la relación que rememora sus vivencias con el chico mientras lamenta que todo haya llegado a su fin.

No eras mío para perderte

"Puedo vernos retorciéndonos en sábanas / Agosto se acabó como una botella de vino / Porque nunca fuiste mío", dice el estribillo. Más conocido incluso es el puente de la canción, la última estrofa antes del último estribillo. Dice así: "Cuando todavía estábamos cambiando para mejor / Querer era suficiente / Para mí era suficiente / Vivir por la esperanza de todo / Cancelando mis planes en caso de que llames / [...] / Porque no eras mío para perderte".

El 'All I Want for Christmas Is You' de agosto

Desde que Taylor Swift publicó la canción en 2020, los fans de la artista han convertido en una tradición escuchar august en agosto. Por eso, al empezar el mes, muchos seguidores de la estadounidense comparten el tema en sus redes sociales y la escuchan como si de un villancico se tratase.

Esto ha provocado que august sea una de las canciones mejor valoradas del octavo álbum de Swift, así como una de las pistas más escuchadas. Según un perfil de X (antes Twitter) sobre estadísticas musicales, "august es la canción de folklore más vendida semanalmente".

Este rito por parte de los seguidores de Taylor también provoca cada mes de agosto que la canción recupere su presencia en las listas de lo más escuchado del momento a nivel global en Spotify. Y todo sin ni siquiera ser un sencillo del disco y sin tener videoclip.

Una canción apropiada por "las chicas"

En redes sociales, august se considera un himno para "las chicas". En concreto, para las chicas que "alguna vez se sintieron como la segunda opción, las que siempre se terminan sintiendo solas, las que dan todo por la otra persona pero aun así no funciona. [...] Las que aman con el corazón y siempre estarán ahí", tal y como escribe una usuaria en X.

Y, como todas las tradiciones, esta también está protagonizada por los memes en redes sociales. Porque la esperanza lo es todo, pero el humor también.