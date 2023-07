Taylor Swift publica 'Speak Now Taylor's Version' y sorprende con seis canciones nuevas 'From The Vault'

Los fans de Taylor Swiftpor fin pueden volver a escuchar las canciones de su tercer álbum de estudio tranquilamente con la esperada publicación de Speak Now Taylor's Version.

Trece años después de su lanzamiento, Taylor ha publicado la regrabación de su disco púrpura, con el que ha tocado el corazón de sus fans y ha hecho que viajen al pasado pero con una producción más fresca y renovada.

Para celebrar que Speak Now TV ya está fuera, la cantante ha compartido sus sentimientos más profundos acerca de este disco, que empezó escribir cuando aún era una joven con mucho vivido pero aún mucho más por experimentar y, ahora, hecha toda una mujer, ha vuelto a mostrar al mundo todos los secretos y emociones que guarda este tercer disco.

"Está aquí. Es vuestro, es mío, es nuestro. Es un álbum que escribí solo sobre los caprichos, fantasías, angustias, dramas y tragedias que viví cuando era joven entre 18 y 20 años. Recuerdo hacer lista de canciones tras lista de canciones, obsesionándome con la manera correcta de contar la historia. Tuve que ser despiadada con mis elecciones, y dejé atrás algunas canciones de las que aún estoy inagotablemente orgullosa ahora. ¡Por lo tanto, tienéis 6 canciones From The Vault! Grabé este álbum cuando tenía 32 años (y todavía creciendo, ahora) y los recuerdos que me trajo me llenaron de nostalgia y aprecio. De por vida, por vosotros, por el hecho de que puedo reclamar mi trabajo. Gracias un millón de veces, por los recuerdos que rompen nuestra caída. Speak Now (MI VERSIÓN! ) ya está fuera".

La artista ha regalado a sus seguidores seis nuevas canciones From The Vault, esa "bóveda" en la que Taylor guarda las canciones que fueron escritas durante la grabación original de sus álbumes, pero que por diferentes motivos, no fueron publicadas. Desde el lanzamiento de Midnight, su último disco, la cantante comparte algunos de estos temas con sus seguidores.

Para Speak Now TV, la artista ha incluido tres canciones en solitario y dos colaboracones, una con el grupo de rock estadounidense Fall Out Boys y otra con la vocalista de Paramore, Hayley Williams, amiga de Taylor desde sus inicios en la música que le acompañara como telonera en su gira por Europa.

Electric Touch ft Fall Out Boys

ft When Emma Falls In Love

I Can See You

Castles Crumbling ft Hayley Williams

ft Foolish One

Timeless

Ahora los fans esperan ansiosos el videoclip de Enchanted.