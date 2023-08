Taylor Swift rechaza actuar en el intermedio de la Super Bowl 2024

El show de Rihanna en el intermedio de la última Super Bowl fue uno de los momentos musicales más espectaculares del año. Tras un retiro de más de cinco años, la cantante arrasó interpretando algunos de sus clásicos y anunció también su segundo embarazo.

Subida en varias plataformas móviles, la estrella de Barbados puso el listón muy alto y ahora la NFL está buscando al próximo artista que sucederá a la intérprete de Work, aunque por ahora no ha tenido mucho éxito en esta misión.

Tal y como ha avanzado el medio HITS Daily Double, una de las cantantes con las que han contactado es Taylor Swift, quien ha rechazado protagonizar el nuevo show en el estadio Allegiant (Las Vegas).

Los motivos de Taylor Swift para rechazar la Super Bowl

No se han filtrado los motivos que la han llevado a declinarlo, pero se intuye que la estadounidense está muy ocupada durante 2023 y 2024 con su gira The Eras Tour.

Le sería imposible sacar varios meses para los ensayos y la planificación y, de hecho, el show tiene lugar el 11 de febrero, una fecha inasumible para ella. El 10 de febrero tiene un concierto en Tokio (Japón) y el 16 otro en Melbourne (Australia).

No es la primera vez que Taylor Swift rechaza actuar en la Super Bowl. El año pasado ella ya señaló que no estaba interesada y tras ella contactaron con Rihanna. Fuentes cercanas a ella aseguraron que la intérprete de Style no aceptará esta oferta hasta que haya regrabado todos sus discos.

El 27 de octubre se estrena la reedición de 1989 y solamente faltan Reputation y Taylor Swift, su disco debut.

Taylor ya ha finalizado la parte de su gira por EEUU y el 23 de agosto reanudará su tour en Ciudad de México.