Ed Sheeran desvela cuál es su requisito para actuar en la Super Bowl

Al llegar el mes de febrero se celebra uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. La Super Bowldespierta el interés de muchos, no solo por ser la final del campeonato de la National Football League, sino también por el espectacular show del descanso que cada año protagoniza un importante artista internacional y en el que parece que nunca veremos a Ed Sheeran.

El cantante británico ha explicado en una reciente entrevista que no está preparado para participar en esta cita y ha explicado sus motivos. Solo lo haría si se cumple un requisito.

En el podcast Deep & Shallow Podcast, el presentador Andy Cohen le preguntó si acudiría al evento y él fue firme al asegurar que nunca actuaría en solitario.

Entrevista Ed Sheeran- Deep & Shallow Podcast

"Tuve una conversación hace tiempo. Cuando actuó Coldplay [2016] me dijeron de tocar Thinking Out Loud. Creo que la única manera en la que podría participar [en el show] sería si actúo con alguien más", explicó el cantante.

“La Super Bowl es algo americano. Yo no tengo esa dinámica. Mira a Prince, mira a Michael Jackson, mira a Katty Perry, mira a Lady Gaga, mira a Rihanna, mira a Beyoncé. Esos increíbles artistas... Yo no soy así, no voy a tener bailarines en el escenario, no voy a tener fuegos artificiales”, dijo comparándose con otros artistas para argumentar su posicionamiento.

Los conciertos del intérprete de Perfect suelen ser tranquilos, un escenario con una pantalla de fondo y el cantante con su guitarra interpretando sus temas. Algo muy diferente a lo que se ve en el evento deportivo. “Simplemente no puedo, no sería yo. No creo que nadie quiera verme en la Super Bowl”, dijo en la misma entrevista.

Concierto Ed Sheeran

“Creo que podría hacerlo com invitado y así decir que he participado en la Super Bowl con alguien”, termina declarando y dejando abierta la posibilidad de que le podamos ver en el escenario.

De momento, el británico no se plantea actuar en solitario pero no descarta hacerlo junto a otro artista y ser parte de su show.