Rihanna arrasa en la Super Bowl LVII

Se ha hecho esperar pero ha valido la pena. Rihanna ha vuelto a subirse a un escenario y no ha sido a uno cualquiera. La artista era la encargada de la actuación del intermedio de la Super Bowl LVII, que enfrentó a los Philadelphia Eagles contra los Kansas City Chiefs, con victoria para los segundos.

En el medio tiempo, el estadio se llenó de plataformas y Rihanna irrumpió espectacular enfundada en un total look rojo, diseño de Jonathan Anderson, director creativo de la firma española, Loewe. Un estilismo que completó con una capa ja de la firma Alaïa y unas zapatillas del mismo color de MM6 Maison Margiela X Salomon.

Bitch Better Have My Money fue el tema con el que abrió el show, subida a una impresionante plataforma que sobrevolaba el State Farm Stadium, mientras un cuerpo de bailarines encapuchados vestidos de blanco la acompañaban en otras plataformas a distintos niveles.

Continuó con otro de sus grandes éxitos, Where have you been?, incluido en su álbum Talk That Talk, encadenado en un medley con Only Girl, de su trabajo Loud.

Otro de los grandes momentazos fue cuando, a continuación, cantó We found love, uno de sus mayores hits, mientras se entremezclaba estrofas de S&M y Rude Boy. Tampoco faltó Work, de su último disco ANTI, publicado en 2016. Wild Thoughts, Pour it up... la artista hizo algo similar que en su última gira, que fue encadenar fragmentos de estos éxitos en un medley dejando sin respiración a todos los espectadores.

Momento Fenty Beauty en mitad de la actuación

No olvidemos que Rihanna lleva casi siete años sin lanzar ningún disco, pero no por ello ha continuado trabajando convirtiéndose en la artista más rica de todo el mundo.

Uno de sus negocios con los que lo ha conseguido es su firma Fenty Beauty, de la que no dudó en hacer un product placement justo en la mitad de su actuación, cuando uno de sus bailarines le acerca uno de sus productos para retocarse los labios.

'Umbrella' y 'Diamonds', las canciones más esperadas para el final

Aunque Rihanna no invitó a ningún artista al escenario, sí que cantó temas con los que triunfó junto a Kanye West y Kid Cudi, All the lights; o el mítico Run this time, canción que utilizó para el spot previo de la actuación y que lanzó junto a West y Jay-Z en 2007, cuando su carrera estaba empezando a despegar.

Pero sin duda, dejó lo mejor para el final. Umbrella, el tema con el que se dio a conocer en todo el mundo también en 2007, para terminar con Diamonds, dando un cierre épico a una actuación épica.

Rihanna actúa en la Super Bowl embarazada de su segundo hijo

Una de las grandes sorpresas de esta actuación no fue el estreno de una canción nueva, tal como muchos de sus millones de fans deseaban. La de Barbados ya dejó claro que "la Super Bowl era una cosa, y su nueva música otra", y que por el momento no iba a estrenas nuevas canciones.

El motivo podría ser que la RiRi está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con el rapero ASAP Rocky. Los rumores en redes sociales ya venían de antes, pero al verla con una pronunciada barriguita en su actuación, no quedaban muchas dudas.

En la rueda de prensa días antes de su actuación, Rihanna confesó que fue su maternidad la que le llevó a aceptar actuar en la Super Bowl: "Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa".

Sin embargo, los presentes no pudieron apreciar que la artista estaba embarazada de su segundo hijo, algo que ha confirmado su propio representante.

Setlist de Rihanna en la Super Bowl LVII