Taylor Swift vuelve al pop, los colores pastel y la lírica en 'ME!', su nuevo single

Dos años después del lanzamiento de ' Reputation ', Taylor Swift vuelve a la carga con nuevo single, 'ME! ', la primera pieza de un álbum que promete resucitar a la Taylor más dulce y risueña.

Taylor Swift ha matado a la serpiente que tanto la ha perseguido, el símbolo que sus enemigos le atribuyeron y que ella utilizó para reencarnarse en la villana que todos llevamos dentro. La cantante empieza este viernes una nueva etapa y regresa al género que más éxitos le ha dado: el pop softt, blanco, apto para toda la familia.

Había muchas dudas sobre cómo sería el regreso de Taylor en su etapa post-Reputation. La expectación terminaba con la publicación esta madrugada de 'ME!', un single pop acompañado de un vídeo muy dulce, con dosis extra de azúcar.

El tema, en colaboración con el cantante de Panic At The Disco! Brendon Urie, nos presenta a una Taylor que se mueve como pez en el agua en su estilo más característico, el pop. En el clip, que mezcla unicornios, un ejército de Swifties y las coreografías de los grandes musicales (todo en colores pastel), vemos que la cantante ha recuperado su esencia de princesa de cuento. ¡Taylor Swift is back!