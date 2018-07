The Killers estrena su villancico 'Christmas in LA' protagonizado por Owen Wilson

Un año más, The Killers vuelve por Navidad para traernos su villancico. Christmas in LA es el título de este nuevo tema donde colabora la banda Dawes . El videoclip, mitad real, mitad animado; lo protagoniza el actor Owen Wilson .

Owen Wilson en el vídeo de 'Christmas in LA' de The Killers / europafm.com

Por octavo año consecutivo, The Killers llegan puntuales antes de las fiestas para presentarnos su villancico. Aún habiendo lanzado hace un mes su recopilatorio Direct Hits y los vídeos Shot at the night y el reciente Just another girl, ahora la banda de Las Vegas nos presenta Christmas in LA.

Para este tema han contado con la colaboración de la banda californiana Dawes en los coros y para su videoclip, con un actor de lujo: Owen Wilson. El clip mitad animado mitad protagonizado por personas acompaña este tema melancólico y emotivo contando la historia de un actor sin trabajo de Los Ángeles que lucha por su carrera.

Como todos sus villancicos, los beneficios de Christmas in LA irán destinados a la campaña Product (RED) de lucha contra el SIDA.

