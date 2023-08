HISTORIA DE LA MUSICA

'The New York Times' pone el fenómeno Taylor Swift a la altura de Madonna y Michael Jackson

Taylor Swift está arrasando con The Eras Tour. Todos los medios se han hecho eco del gran éxito de la artist y uno de los diarios más relevantes del mundo, The New York Times, ha valorado muy positivamente su fenómeno: algo que no se veía desde hace décadas.