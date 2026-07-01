'The New York Times' valora el ballet de Rosalía: "Nadie diría que es una bailarina profesional"

Rosalía incorpora el ballet al espectáculo del LUX TOUR para representar su nacimiento. La cantante empieza el concierto vestida de bailarina como representación de sus primeros pasos en el mundo, pero algunos usuarios criticaron duramente la técnica empleada por la catalana a la hora de interpretar esta forma de danza.

Ahora, durante la etapa estadounidense del LUX TOUR, el periódico The New York Times ha publicado un análisis del ballet de Rosalía: "Nadie diría que es una bailarina profesional. Aun así, aborda el ballet con lo que parece ser un interés sincero y un profundo respeto", opina Margaret Fuhrer. "El ballet no es una pose; es un lenguaje, y Rosalía claramente lo ha estado estudiando", añade.

Para esta crítica, el ballet de Rosalía puede equipararse con los elementos operísticos del álbum LUX: "En la gira, presenta el ballet clásico como un equivalente físico de la ópera clásica. Su forma de bailar es balética del mismo modo que su música es operística: puede que la técnica no sea perfecta, pero la intención sí lo es", asegura.

"Algunos artistas se sienten atraídos por la imposibilidad inherente del ballet"

The New York Times también incluye declaraciones del trío (La)Horde, quien ayudó a diseñar las coreografías de la gira. Una integrante, Marine Brutti, asegura que fue idea de Rosalía incorporar el ballet al show: "Tenía la visión de comenzar el espectáculo como una bailarina de ballet, y confiamos en ella. Éramos como los asistentes de un ilusionista. [...] Quería ofrecer una experiencia que fuera una mezcla de museo, iglesia, club y teatro de danza. Todos respondíamos a la fluidez de su manera de pensar", explica.

Al final del artículo, The New York Times valora positivamente la inclusión del ballet en el LUX TOUR: "El esfuerzo que supone perseguir los ideales inalcanzables de esta disciplina acaba convirtiéndose en una recompensa en sí misma. Rosalía, estudiante aplicada de una docena larga de idiomas y de casi tantos estilos de danza, parece sentirse atraída por los desafíos imposibles. La gira de LUX, con toda su ambición coreográfica, celebra ese tipo de dificultad: un virtuosismo que no nace de forma innata, sino que se conquista a fuerza de trabajo y sudor", zanja.