Rosalía regala al público de Los Angeles un adelanto de su próxima canción

Rosalía tenía preparada otra sorpresa para su segunda noche en Los Angeles. Si en el primer concierto dejó al público boquiabierto a invitar a Karol G al confesionario de La Perla, en esta segunda noche lo hizo adelantando en exclusiva un fragmento de su próxima canción.

La cantante, que en el primer concierto de MOTOMAMI TOUR en Almería había estrenado tres canciones, ha esperado a la segunda parte de LUX TOUR para compartir con sus fans su nuevo trabajo. Al contrario de lo que ocurrió en Almería, cuando interpretó los temas en directo, esta vez hizo sonar la canción a través de los altavoces del Kia Forum.

El público pudo disfrutar de algo más de un minuto de canción en la que Rosalía colabora con un artista masculino, aún sin identificar, mientras en las pantallas del estadio podía leerse en inglés la parte de la letra que estaba sonando.

Rosalía y su compañero cantan en español en la canción que ya muchos fans catalogan como el hit del verano 2026. Otros lo que han hecho es lanzarse a especular quién podría ser el cantante que colabora con la artista española y las teorías son muy dispares. Mientras algunos señalan que la voz recuerda a un artista de Puerto Rico, otros apuntan a Guitarricadelafuente, que estuvo en el confesionario de Barcelona y con quien se dice desde hace tiempo que la cantante trabaja en una colaboración.

La relación de Rosalía y Los Angeles

Si Rosalía hizo estos dos regalos a los fans de Los Angeles se debe a la estrecha relación que tiene con la ciudad. Ella misma lo dijo en su segundo concierto en el Kia Forum. "Esta ciudad es realmente especial para mí. Porque aquí es donde se hizo Los Ángeles. Y no solo Los Ángeles, también mucha música de los últimos años. De hecho, mi primer video musical en condiciones se filmó aquí en LA", dijo antes de explicar que durante el rodaje le robaron unos zapatos.

"Yendo al grano... Pese a que me robaran los zapatos aquí en L.A., siempre me he sentido muy apoyada aquí", confesó para agradecer luego a sus fans su apoyo incondicional. "Gracias por respaldarme en cada proyecto. Gracias, gracias por tanto amor".