Rosalía no es la única: estos artistas tampoco disfrutan de salir de gira

Salir de gira no es ninguna fiesta, o al menos así lo percibe Rosalía. Durante la etapa estadounidense del LUX TOUR, la cantante ha publicado recientemente una reflexión en Substack donde analiza lo que ella denomina "la tour life". Con este texto, llega a la conclusión de que "la vida nomádica no es para cualquiera", pues "nadie te prepara realmente para construir y destruir tu casa cada día".

"No me extraña que la mayoría de artistas suelan rajar de la tour life y muchos se den a cualquier anestésico para sobrellevarla, porque la tour life no es una broma. Precisamente por eso intentas construirte un hogar allí donde vas. Como músico en la carretera, yo también lo intento, lo intentamos", asegura. Y añade: "A día de hoy, aún me sorprende la soberbia con la que a veces puedes caminar y observar estos espacios como si fueran tuyos, como si por un segundo te creyeras tu propia mentira de que esa habitación de hotel te pertenece".

Esta incapacidad de echar raíces es el principal problema que encuentra Rosalía a la hora de celebrar una gira internacional como la suya, pero la catalana no es la única artista que se ha pronunciado públicamente sobre los inconvenientes de celebrar tours. Otras estrellas de la música como Justin Bieber, Miley Cyrus o Quevedo también encuentran peros a la hora de salir de gira.

Justin Bieber

Recientemente, TMZ ha confirmado que Justin Bieber no tiene planes de salir de gira, desmintiendo los rumores surgidos tras sus conciertos en Coachella. El portal asegura que el canadiense "ha dicho muchas veces que odia las giras", aunque no ha renunciado a actuar. Según personas que trabajan con él, una gira mundial puede poner en riesgo el equilibrio entre su vida personal y su carrera. De hecho, en 2022 canceló el Justice World Tour para priorizar su salud. "La idea de volver a salir de gira en este momento de mi vida me resulta muy abrumadora", dijo Bieber en 2025 a través de Twitch. "Siempre empiezo las giras encantado, pero al final acabo completamente agotado. En este momento de mi vida, creo que preferiría hacer conciertos puntuales", añadió.

Justin Bieber en Coachella 2026 | Kevin Mazur / Getty Images para Coachella

Miley Cyrus

Sin contar los tours promocionales, Miley Cyrus lleva sin salir de gira desde 2014. Uno de los motivos es que tiene "un pólipo enorme en la cuerda vocal", según confesó ella misma en 2025 en el programa The Zane Lowe Show. Por tanto, tomó la decisión de no salir de gira para mantenerse bien "mental, física, espiritual y emocionalmente". A esto, hay que sumarle el miedo de Cyrus a recaer en la adicción al alcohol si hace un tour: "Es muy difícil mantener la sobriedad cuando estás de gira, lo cual es un pilar fundamental de mi estabilidad", dijo ese mismo año en Good Morning America. Dos años antes, definió los conciertos con miles de personas como algo "antinatural" y "muy aislado": "No es realmente lo que amo", dijo a Vogue.

Miley Cyrus cantando en los Premios Grammy 2024 | Getty Images

Quevedo

Quevedo se tomó un descanso de la música en 2024 después de saltar a la fama en tiempo récord: "Si hubiera sido por mí, no hubiera girado. Me pasé el 2022 haciendo shows que no quería. Me ponía malo cada cuatro días de la ansiedad que me daba", dijo recientemente en el pódcast El sentido de la birra, donde también confesó que su sueño era "vivir de la música", no "hacer un estadio" o "cantar en directo". Además, en el pódcast Creativo, Quevedo desveló que tiene pensado dejar de hacer giras "con 30 y algo": "Querré hacer otros proyectos, quién sabe si formar una familia... La parte de girar es la primera que voy a dejar de lado, aunque aún queda mucho para eso", dijo.

Quevedo en concierto en 2025 | Medios y Media / Getty Images

Adele

Adele celebró su última gira entre 2016 y 2017, y poco antes de terminar confesó que ese podía ser su último tour: "Irse de gira es algo peculiar, y no me adapto particularmente bien. Soy muy casera y encuentro mucha alegría en las cosas pequeñas. Además, soy una dramas y tengo un historial de giras terrible", escribió en una carta dirigida a los fans. Ante esta situación, Adele encontró la solución en las residencias de conciertos, una tendencia en auge donde los artistas celebran varios conciertos en un mismo recinto. Eso es lo que hizo en agosto de 2024, cuando actuó diez noches en Múnich (Alemania) en un estadio construido temporalmente para la ocasión.

Adele en Londres en 2022 | Getty Images

Otros artistas como Billie Eilish han aprendido a reconciliarse con salir de gira: "He pasado momentos realmente muy oscuros durante las giras", contó la estadounidense en 2024. "Durante mucho tiempo viví como si fuera algo temporal. Pensaba: 'Bueno, ahora estoy de gira y es bastante desagradable, pero da igual. Ya terminará'. Pero la verdad es que esto es el resto de mi vida. No me di cuenta de que podía hacer que las giras fueran una experiencia agradable. Durante muchos años me sentí muy sola, y ya no me interesa vivir así. Quiero disfrutar tanto de los conciertos como de mi vida cotidiana", añadió para Vogue.