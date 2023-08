The Weeknd anuncia el fin de una era con 'Another One of Me', su última colaboración

The Weeknd anuncia su última colaborción, 'Another One of Me', al menos que Draft Punk vuelva | GETTY IMAGES

El artista candiense The Weeknd ha anunciado en su último concierto en Polonia la última colaboración de su carrera, Another One of Me . Hace unos meses el protagonista de The Idol confesó en una entrevista que quería matar a su alter ego.

The Weekndha sembrado las dudas sobre la continuidad de su carrera en su último concierto.

El artista canadiense ha anunciado durante su show en Varsovia Another One of Me, una canión inédita que prevé que sea su última colaboración: "Solo quiero deciros que esta va a ser la última colaboración que haga en mi carrera, así que quiero interpretarla para vosotros esta noche", afirmaba.

El intérprete de Blinding Lights ha publicado el vídeo del momento añadiendo la única condición con la que volvería a colaborar con otro artista: si el grupo Draft Punk vuelve.

Por el momento se desconoce tanto la fecha de lanzamiento como el artista con el que comparte el tema.

La nueva era de The Weeknd

No, The Weeknd no se retira, y sus fans lo saben bien.

Por declaraciones anteriores el artista, sabemos que tiene en mente deshacerce de su nombre artístico para volver a nacer en el mundo de la música como Abel Tesfaye, su nombre real.

"Estoy llegando a un lugar y a un momento en el que estoy listo para cerrar el capítulo de The Weeknd. Seguiré haciendo música, quizá como The Weeknd, quizá como Abel. Pero todavía quiero matar a The Weeknd y lo haré con el tiempo. Definitivamente estoy intentando mudar esa piel y renacer", revelaba en una entrevista con W Magazine el pasado mes de mayo previo al lanzamiento de su serie The Idol.

"El álbum en el que estoy trabajando es probablemente mi útimo 'hurra' como The Weeknd. Esto es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, he dicho todo lo que podía decir", se sinceraba.

Por el momento se desconoce cuando llegará esta nueva era, pues el artista tenía planeada una trilogía de álbumes de la que ya conocemos After Hours (2020) y Dawn FM (2022).