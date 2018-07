'Thriller' de Michael Jackson, primer álbum que consigue la certificación de 30 discos multi-platino

"RIAA ha otorgado discos de Oro y Platino en nombre de la industria musical durante casi 60 años, pero esta es la primera vez que un artista ha superado la meseta de los 30 discos Multi-Platino," dice Cary Sherman, Presidente y Director General de RIAA. "Estamos orgullosos de celebrar el status único de Thriller en la historia de los discos de Oro y Platino. Qué logro y legado tan excepcionales para el lugar que Thriller ocupa en nuestros corazones y la historia de la música."

La obra maestra de Michael Jackson, Thriller, producido por Quincy Jones y Michael Jackson, ganó un récord de 8 Premios Grammy, más que cualquier otro álbum jamás, y ha continuado obteniendo reconocimientos y estableciendo nuevos récords desde su lanzamiento el 30 de Noviembre de 1982. Thriller permaneció durante casi dos años y medio en la lista de álbumes de Billboard y posee un récord de 37 semanas en el #1. Fue el primer álbum en la historia que se mantuvo cada una de sus primeras 80 semanas en el Top 10 de la lista, un logro sólo alcanzado por otro álbum en las más de tres décadas que han pasado desde entonces. Durante su semana #112 en la lista Billboard de álbumes, se convirtió en el primer título que alcanzaba la certificación de 20 discos Multi-Platino (30 de Octubre de 1984). Thriller fue #1 en prácticamente todos los países del mundo, incluyendo Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Dinamarca, Bélgica, Sudáfrica, España, Irlanda, Nueva Zelanda, Canadá y la Sudáfrica del Apartheid.

El álbum fue aclamado por su variedad y profundidad. Rolling Stone ha dicho que el álbum marcaba un momento decisivo para Michael, y Newsweek profetizó que "La voz de Michael embruja estas canciones, les da sentimiento...Es lo que hará que esta música permanezca." Siete temas de este álbum fueron singles Top 10, y tres de ellos, "Beat It", "Billie Jean" y "Thriller", alcanzaron el número 1. Todos ellos ocupan un sitio en los corazones y recuerdos de la gente en todo el mundo.

Más que un álbum, Thriller se ha mantenido en el tiempo como un fenómeno multimedia cultural y global, tanto en el siglo 20 como en el 21, rompiendo barreras musicales y cambiando las fronteras del pop para siempre. La música de Thriller es tan dinámica y singular que desafía cualquier definición de rock, pop o soul conocida hasta ese momento. '"Beat It" era un nuevo tipo de híbrido de pop rock y echó por tierra la larga separación entre música blanca y música negra con la incendiaria guitarra de Eddie Van Halen. En "The Girl Is Mine" un hombre negro y otro blanco hablan de manera despreocupada sobre la misma chica. En el mismo álbum había canciones como la de raíces africanas "Wanna Be Startin' Somethin'" y la canción con ritmo y base de blues "Billie Jean". Nadie hasta el momento había publicado un álbum con tanta variedad de material.

"Quizás la innovación racial más significativa de Michael vino con los videoclips," escribió Joe Vogel en Man in the Music. Fascinado con esta incipiente forma artística, Michael quería contar una historia y entretener a gran escala. A pesar de la exquisita cinematografía, narración dramática y coreografía espectacular de "Billie Jean", una incipiente MTV, que programaba casi exclusivamente artistas blancos de rock, se negó a ponerlo. Epic insistió. Una vez derribado el muro, los índices de audiencia de MTV se dispararon y se abrió una puerta para una toda una generación de artistas Afro-Americanos. "Él era el Jackie Robinson de MTV," dijo el crítico cultural Touré. Luego llegó el inolvidable cortometraje de "Beat It", en el que Michael une a dos bandas callejeras a través del poder de la música y el baile. Y por supuesto estaba "Thriller". Estrenándose en el AVCO Theatre en Los Angeles en 1983, agotó las entradas para cada uno de los pases que se hicieron a lo largo de tres semanas. Ningún otro vídeo anterior o posterior ha generado semejante emoción ni ha llamado tanto nuestra atención, de modo que más de 30 años después lo compartimos como un recuerdo colectivo y continúa siendo el único videoclip que ha pasado a formar parte del exclusivo National Film Registry de La Biblioteca del Congreso de EEUU.

La importancia de Thriller fue reconocida por los compañeros de la industria musical de Michael Jackson en los Grammys. Thriller fue nominado en 12 categorías (un récord), y ganó en la histórica cifra de ocho, que continúa siendo el número récord de Premios Grammy ganados por un álbum. Siete de esos Grammys ese año fueron para Michael en las categorías: Álbum del Año; Grabación del Año; ("Beat It"); Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina ("Thriller"); Mejor Ingeniería de Grabación, No-Clásico (Thriller); Mejor Interpretación Vocal Rock Masculina ("Beat It"); Mejor Interpretación Vocal R&B Masculina ("Billie Jean"); Mejor Canción R&B ("Billie Jean"). (El octavo Grammy ese año le fue otorgado en la categoría Mejor Grabación para Niños - Single o Álbum, Musical o Hablado por "E.T. The Extra-Terrestrial"). Ese mismo año, Michael Jackson se llevó a casa ocho American Music Awards y tres MTV Video Music Awards. El año siguiente, "Cómo se hizo Thriller de Michael Jackson" ganó el trofeo al Mejor Vídeo Musical de formato largo en la 27º Edición Anual de los Premios Grammy.

A lo largo de su extraordinaria carrera, Michael Jackson vendió más de un billón de discos en todo el mundo, generó 13 singles No.1 y se convirtió en uno de los pocos artistas que han pasado a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces. El Libro Guinness de Récords Mundiales reconoció a Jackson como uno de los Artistas Más Exitosos de todos los Tiempos y "Thriller" como el Álbum con Más Ventas de Todos los Tiempos. Su talento, coreografía, y música continúan inspirando a generaciones de artistas y fans del pop, soul, R&B y hip-hop.

"Está más que claro que Michael Jackson es, simplemente, el más grande artista de todos los tiempos," dice LA Reid, Presidente y CEO de Epic Records. "No sólo es asombrosa la gran cantidad de hits y ventas que acumula este álbum; también era extraordinaria la pureza de su musicalidad. Thriller fue revolucionario y electrizante...era perfección. Estoy muy orgulloso de que Michael sea el alma y corazón de Epic Records y siempre será el único Rey del Pop."

"100 millones de álbumes y continúa sumando. Nunca ha existido un fenómeno como Thriller," dice John Branca y John McClain, ambos albaceas del Patrimonio de Michael Jackson. "Michael abrió las compuertas de su creatividad, exploró las profundidades emocionales y amplió las fronteras de la innovación sónica. En el proceso, rompió barreras destructivas en la industria de la música y literalmente unió al mundo a través de su música: No existe un lugar en este planeta que no haya sido tocado por la música de Michael Jackson. 30 años después de su lanzamiento, Thriller sigue siendo una revelación.

La música de Thriller y otros exitosos álbumes de Michael se incluye en el espectáculo de Las Vegas Michael Jackson ONE, producido por Cirque du Soleil y El Patrimonio de Michael Jackson. Michael Jackson ONE suele agotar las entradas para sus funciones en el Teatro Michael Jackson ONE en Mandalay Bay, Las Vegas.